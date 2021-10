Gossau Alt Stadtpräsident Alex Brühwiler bei Wanderunfall verstorben Der ehemalige Gossauer Stadtpräsident Alex Brühwiler ist am vergangenen Sonntag bei einem Wanderunfall verstorben. Er wurde 66 Jahre alt.

Alex Brühwiler war über 17 Jahre Stadtpräsident von Gossau. Bild: Ralph Ribi (24. Mai 2018)

Alt Stadtpräsident Alex Brühwiler ist am Sonntag, 17. Oktober, im Alter von 66 Jahren bei einem Wanderunfall verstorben. «Mit Entsetzen, tiefer Trauer und Betroffenheit hat der Stadtrat Gossau davon Kenntnis nehmen müssen», heisst es in einer Mitteilung. Der Stadtrat sei in seinen Gedanken bei der Trauerfamilie und drücke ihr sein tief empfundenes Beileid aus.

Alex Brühwiler war im Herbst 2000 als erster Stadtpräsident von Gossau gewählt worden und trat diese Funktion am 1. Januar 2001 an. Dieses Amt übte er während siebzehneinhalb Jahren bis Ende Mai 2018 aus. «Während dieser Zeit leistete Alex Brühwiler hervorragende und nachhaltige Arbeit für unsere Stadt», schreibt der Stadtrat weiter. Auch nach seinem Rücktritt setzte sich Brühwiler für Gossau ein, so zum Beispiel als Präsident des Schweizerischen Gesangsfestivals 2022.

In diesen schweren Stunden trauere der Stadtrat gemeinsam mit den Angehörigen von Alex Brühwiler. «Er war ein Mitbürger, Politiker und Menschenfreund mit grossem Herzen, viel Leidenschaft, Engagement und Tatkraft», heisst es in der Mitteilung des Gossauer Stadtrats weiter. Bei seinen Angehörigen und in der Stadt Gossau hinterlasse er eine schmerzliche Lücke. Abschliessend schreibt der Stadtrat: «Gossau wird ihn vermissen und mit viel Respekt und tiefer Dankbarkeit in Erinnerung behalten.» (pd/alr)