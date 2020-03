Gossau: 19-Jähriger verursacht Selbstunfall nach Überholmanövern – Polizei sucht Zeugen Nach verschiedenen Überholmanövern mit mehreren Autos ist es am Freitag, kurz vor 20 Uhr, in Gossau zu einem Selbstunfall gekommen. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun Zeugen.

Beim Selbstunfall in Gossau entstand ein Sachschaden von über 20'000 Franken. Kapo SG

(kapo/lex) Gemäss jetzigem Kenntnisstand ist eine Gruppe von mindestens fünf Autos hintereinander von St.Gallen Richtung Gossau Zentrum gefahren. Die Autos – mehrere BMWs sowie ein graues unbekanntes Autos – überholten sich gegenseitig und reihten sich anschliessend wieder in die Kolonne ein. Für die Überholmanöver wurde unter anderem auch der Busstreifen befahren. Wie die St.Galler Kantonspolizei schreibt, setzte ein 19-Jähriger mit seinem schwarzen BMW nach der GNG Garage, zum Überholen mehrerer Autos dieser Kolonne an. «Er verlor die Herrschaft über sein Auto und prallte unmittelbar vor der Kreuzung Friedbergstrasse in drei Inselschutzposten des Fussgängerstreifens.» Die rund 60 Kilogramm schweren Verkehrspoller wurden weggeschleudert.

Einige der Gruppe flüchteten anschliessend mit ihren Autos in unbekannte Richtung, heisst es weiter. «Der Sachschaden liegt bei über 20'000 Franken.»

Polizei sucht Zeugen

Bei der Kontrolle von zwei BMW's der Gruppe hat die St.Galler Kantonspolizei technische Veränderungen festgestellt. «Die Kontrollschilder und Fahrzeugausweise wurden abgenommen.» Um den Unfallhergang restlos zu klären sucht die Polizei nun Zeugen. Personen, welche Angaben zum Vorfall und dem Fahrverhalten der Gruppe auf der Strecke Winkeln-Gossau machen können, werden geben sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren unter der Telefonnummer 058-229-81-00 zu melden.