Braun statt grün: Google Earth zeigt Supersommer in der Region Rorschach Auf Google-Luftbildern ist zu sehen, wie trocken das Gebiet am Bodensee im August war. Martin Rechsteiner

Hitze, Sonne, Trockenheit: Der vergangene Sommer geht als einer der intensivsten in die Geschichtsbücher ein. Besonders in der Ostschweiz fehlte über eine längere Periode der Regen. Seen verwandelten sich in Pfützen, Bäche in Rinnsale. Wiesen färbten sich braun. Der Kanton St. Gallen verhängte im August wegen der Trockenheit über grössere Gebiete ein Feuerverbot. Deshalb gab es an vielen Orten am 1. August auch kein Feuerwerk.

Just von diesem Tag stammen die Satellitenaufnahmen, die Google Maps und Google Earth derzeit von der Region Rorschach aufgeschaltet haben. Die vorherigen aufnahmen waren vom 17. Mai 2017. Die Unterschiede sind frappant – der Hitzesommer hat seine Spuren auch auf Google Maps hinterlassen.

Das Strandbad Rorschach Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)

Der Flugplatz Altenrhein Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)

Die Gemeinde Thal Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)

Der Hörnlibuck Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)

Die Arionwiese in Rorschach Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)

Der Hafen Steinach Im Frühsommer 2017... ...und im August 2018 (Bild: Google Earth)