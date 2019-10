Ungewöhnliche Geschmacksrichtung: Kürbiskonfi aus Goldach kommt gut an Claudia Germann bringt den Herbst auf das Zmorgenbrot: Sie verrät das Rezept ihrer Konfi aus Kürbis und Süssmost. Sina Walser

Eine Eigenkreation des Hoflädeli Germanns ist die Süssmost- Kürbiskonfi. (Bild: Sina Walser)

Gewürfelte Kürbisse köcheln mit dem hofeigenen Süssmost in der Küche der Familie Germann. Nach dem Süssen mit Zucker, geht ein herrlich herbstlicher Duft von der noch kochenden Konfi hervor, die Claudia Germann gleich in die vorbereiteten Gläser abfüllt. Nach dem Abkühlen wandern diese Gläser in die Regale des Hoflädeli Germann.

Das Lädeli an der Untereggerstrasse in Goldach befindet sich schon seit zwei Generationen im Familienbesitz. Zuerst verkaufte die Familie nur wenige Artikel ab Hof, doch in den vergangenen Jahren wuchs der Laden und gewann auch an überregionaler Bekanntheit. Heute findet man im Laden alles von Holz über Dörrfrüchte bis zu hofeigenen Freilandeiern.

Saisonale Konfi für den Herbstanfang

Claudia Germann kreierte die neue Konfisorte selbst; eine Süssmost-Kürbiskonfi. «Wir hatten im Laden Kürbisschnitze des Schlossguts Troxler, die ich am Abend haltbarkeitsbedingt nicht mehr verkaufen durfte. Ich wollte den Kürbis mal anders verwerten als nur in Suppe», sagt Claudia Germann auf die Frage, wie sie auf diese Idee kam. Danach probierte sie mit Hilfe des Internets und Büchern so lange herum, bis eine zufriedenstellende Konfi entstand. Zusätzlich wollte sie den Kürbis mit einem Produkt direkt vom Hof kombinieren, dem Süssmost.

Claudia Germann stellt verschiedene Konfisorten für ihr Hoflädeli in Goldach her. (Bild: Sina Walser)

Anders als bei ihren anderen Sorten, ist diese Konfi eine Mischung aus zwei Hauptzutaten. «Die Kunden haben eigentlich lieber Konfitüren, die nur eine Geschmacksrichtung haben», sagt Germann. «Doch bei dieser Konfi ist es anders, möglicherweise wegen der speziellen Kombination und weil sie nur saisonal im Herbst erhältlich ist.»

An der Herstellung sei nichts speziell, sie sei gleich wie bei jeder anderen Konfitüre, sagt sie. Das Wichtigste sei aber, wie bei allen Konfisorten, dass man steril und sauber arbeite und die Zutaten gut vorbereite, sagt Claudia Germann. Die Süssmost-Kürbiskonfi kann im Goldacher Hoflädeli noch bis Ende Herbst gekauft werden.