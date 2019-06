Goldacher starten mit Ehrgeiz in die praktische Veloprüfung

Gegner legen Visualisierung vor: So könnte der A1-Zubringer bei Goldach aussehen

Der Verein «Kein 3. Autobahnanschluss in Goldach» hat am Montagnachmittag mit einer Begehung am Hohrain seine Kampagne gegen den A1-Anschluss lanciert. 3-D-Visualisierungen sollen die Bevölkerung aufrütteln und die massiven Eingriffe in Stadt und Land aufzeigen.