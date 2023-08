Goldach Zeichen für eine Stiftung stehen gut – kommt sie nicht zustande, muss das Gmünderhaus vielleicht abgebrochen werden Nach der abgelehnten Motion steht nun doch die Gründung einer Stiftung im Raum, damit das Gmünderhaus in Goldach öffentlich genutzt werden kann. Für IG-Gmünderhaus-Präsident Bruno Zürcher war der erste Infoanlass vielversprechend. Jetzt ist die Gemeinde gefragt.

So könnte das Gmünderhaus an der Blumenstrasse in Goldach in Zukunft aussehen. Noch ist unklar, ob das Gebäude nach dem Umbau für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Visualisierung: zvg

Wäre das Gmünderhaus ein Mensch, wäre es sicher geschmeichelt davon, wie viele Personen sich Gedanken über seine Zukunft machen. Einer davon ist Bruno Zürcher. Er hat im Dezember 2022 eine Motion lanciert, um sicherzustellen, dass das Gmünderhaus nach dem geplanten Umbau öffentlich genutzt werden kann. Das älteste Gebäude Goldachs soll einen Anbau erhalten und zum Wohnhaus werden. Ursprünglich wollte die Gemeinde einen privaten Investor für dieses Projekt finden.

Bruno Zürcher, Präsident der IG Gmünderhaus. Bild: zvg

Die Motion, die an der Gemeindeversammlung Ende März abgelehnt worden war, hat aber doch etwas bewegt. Im Juni sagte Gemeindepräsident Dominik Gemperli, dass die Gemeinde nun doch die Gründung einer Stiftung oder Genossenschaft prüfe. Um diesem Ziel näher zu kommen, veranstaltete die IG Gmünderhaus am 12. August einen Informationsanlass.

Und dieser war in Zürchers Augen erfolgreich. Rund 20 Personen hätten die Veranstaltung besucht. «Es waren interessierte Leute, die auch bereit sind, mitzuarbeiten», sagt er. Zehn Personen wollen nun definitiv beim Projekt mitwirken.

Ball liegt beim Gemeinderat

Am Anlass erläuterte Gemeinderat Reto Kuratli das mögliche Vorgehen, wenn eine Stiftung für das Gmünderhaus gegründet würde. In der anschliessenden Diskussion ging es laut Zürcher auch um das Umbauprojekt an sich. «Reto Kuratli schloss nicht aus, dass bei einem Zustandekommen einer Stiftung eine Projektänderung möglich wäre, verwies aber auf die Gefahr von Einsprachen bei einer erneuten Auflage», heisst es in der offiziellen Mitteilung der IG Gmünderhaus nach dem Infoanlass.

Bisher engagierten sich in der IG Gmünderhaus mit Zürcher drei weitere Personen. «Wir haben Unterstützung gespürt und sind sehr zufrieden, dass wir das Ganze nicht mehr alleine stemmen müssen.» Es sei am Anlass noch nicht darum gegangen, Geld zu sammeln, sondern wie die Idee einer Stiftung aufgenommen werde. «Nun liegt der Ball wieder beim Gemeinderat», sagt Zürcher. Die IG Gmünderhaus erwarte von diesem eine Einladung, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Ohne private Gelder droht Abbruch

Genau das, mit der IG zusammenzusitzen, hat Gemeindepräsident Gemperli vor. «Für mich ist wesentlich, dass sich in absehbarer Zeit eine Lösung abzeichnet.» Den Zeitrahmen werde die Gemeinde gemeinsam mit der IG definieren. Gemperli will ungefähr in einem halben Jahr wissen, ob eine Stiftung genug Geld für den Umbau aufbringen kann oder nicht. Dass sich die Gemeinde grosszügig an der Stiftung beteiligt, schliesst Gemperli aus. «Man könnte darüber diskutieren, zum Beispiel den Boden vergünstigt abzugeben.» Hauptsache sei, dass das Vorgehen der Gemeinde politisch Akzeptanz findet.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Rudolf Hirtl

Ist die Stiftung nicht erfolgreich, würde die Suche nach einem privaten Investor beginnen. Klappt auch das nicht, könnte das Gmünderhaus abgebrochen werden: «Die Denkmalpflege hat zugesichert, das Gebäude aus dem Schutz zu entlassen, wenn wir das Vorhaben auf privater Basis nicht umsetzen können und eine Finanzierung durch die Gemeinde nicht in Frage kommt.»

Deshalb findet Gemperli das Vorgehen der Gemeinde trotz abgelehnter Motion richtig. «Falls wir keine privaten Geldgeber finden, können wir sagen: Wir haben alles probiert.» Gemperli hofft aber, dass es nicht dazu kommt.

Ortsbürgergemeinde hat kein Interesse

Wer den Gmünderhaus-Umbau nicht finanziell unterstützen wird, ist die Ortsbürgergemeinde Goldach. In einer Mitteilung vom 29. Juni, die sie auf ihrer Website veröffentlicht hat, schreibt sie zur geplanten Stiftung: «Soll damit ein klares Resultat an der letzten Bürgerversammlung umgestossen werden? Wer sich im Dorf umhört, spürt in der Bevölkerung wenig Rückhalt für das Gmünderhaus.» Dem widerspricht Gemperli, so klar sei die Situation nicht.

Die Ortsbürgergemeinde fragt sich ausserdem, wer bei einer Stiftung für Defizite geradestehen würde und warum das Gmünderhaus über Jahrzehnte vernachlässigt worden sei.