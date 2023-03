Goldach «Vom Gemeinderat enttäuscht»: IG Gmünderhaus erhebt Vorwürfe, Gemeindepräsident kontert Die IG Gmünderhaus will, dass das älteste Gebäude Goldachs für die Öffentlichkeit zugänglich bleibt. Nun hat der Gemeinderat die entsprechende Motion zur Ablehnung empfohlen – worauf die IG mit Vorwürfen reagiert.

Noch sieht das Gmünderhaus so aus. Bis 2014 wurde es als Jugendtreff genutzt, seither steht es leer. Bild: Ralph Ribi

Beim Gmünderhaus in Goldach lässt wenig vermuten, dass das Haus schützenswert ist. Die braune Fassade ist verblichen und den grünen Fensterläden würde ein neuer Anstrich guttun. Pläne dafür, wie das vermutlich älteste Haus Goldachs wieder zum Schmuckstück werden könnte, liegen vor.

Die Gemeinde hat sie erarbeiten lassen, ein Investor soll das nötige Geld mitbringen. Im Erdgeschoss des Hauses soll Gewerbefläche oder eine 3,5-Zimmer-Wohnung, in den beiden oberen Etagen je eine 4,5-Zimmer-Wohnung entstehen.

Doch nicht alle sind mit den Plänen einverstanden. Ende Dezember lancierte Bruno Zürcher gemeinsam mit drei weiteren Personen die Motion «Vergangenheit erhalten – Zukunft gestalten». Bis Ende Januar 2023 unterschrieben 101 Goldacherinnen und Goldacher den Vorstoss, der an der Bürgerversammlung am 27. März zur Abstimmung kommt.

Von den 5900 Stimmberechtigten wollen also rund 1,7 Prozent, dass das Gmünderhaus auch nach dem Umbau für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Es könnte als Trauzimmer, Co-Working-Space oder Ortsmuseum genutzt werden, sagte Initiant Zürcher im Dezember in dieser Zeitung.

Architekt darf nicht auftreten

Bereits als die Motion lanciert wurde, reagierte der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli verhalten. Jetzt hat der Gemeinderat seine Argumente in einem Gutachten zur Motion verschriftlicht. Wenig überraschend: Er will, dass die Bürgerversammlung nicht auf die Motion eintritt und die Gemeinde das Projekt weiter wie geplant verfolgen kann.

Auf die Absage reagiert die IG Gmünderhaus mit einer eigenen Stellungnahme, die der Redaktion vorliegt. Die Gruppe sei «enttäuscht vom Gemeinderat». Ohne Kontakt mit der IG aufgenommen zu haben, empfehle dieser nun das Nichteintreten auf die Motion. Auch, dass der verantwortliche Architekt «aufgrund eines Gemeinderatentscheides» nicht an der von der IG organisierten Infoveranstaltung am 11. März teilnehmen könne, bedauert die Interessensgemeinschaft «mit Blick auf eine offene Information der Bürgerschaft».

Gemeindepräsident weist Vorwürfe zurück

Gemeindepräsident Gemperli will diese Vorwürfe nicht auf sich sitzen lassen. Im Hinblick auf den Vorwurf der intransparenten Kommunikation merkt er an, dass die IG die Stellungnahme zum Gutachten der Gemeinde nur an die Medien, nicht aber an die Gemeinde Goldach verschickt habe.

Dominik Gemperli, Gemeindepräsident von Goldach. Bild: Tobias Garcia

Und er sagt: «Ich wüsste nicht, wie wir noch offener hätten kommunizieren sollen.» Die Gemeinde habe den Austausch mit der IG gesucht, etwa an der Unterschriften-Übergabe Ende Januar. Ausserdem habe man der IG die Planungsunterlagen zur Verfügung gestellt und ermöglicht, dass sie das Gmünderhaus mit Interessierten besichtigen könne. Aber die Haltung der Gemeinde sei klar.

Ende Januar nahm Dominik Gemperli die Motion von Bruno Zürcher entgegen. Bild: Rudolf Hirtl

«Es ist schön, dass es eine Diskussion gibt, aber es ist unser Job, das Projekt zur Abstimmung zu bringen», sagt Gemperli. Ihm sei wichtig, dass es nun eine Lösung für das jahrelang ungenutzte und zusehends verfallende Gmünderhaus gebe. Das Projekt sei ein Kompromiss zwischen Wirtschaftlichkeit und Denkmalschutz.

Dass der zuständige Architekt nicht an der Infoveranstaltung der IG Gmünderhaus dabei sein wird, bestätigt Gemperli. «Der Architekt hat die Pläne im Auftrag der Gemeinde erarbeitet. Es ergibt keinen Sinn, dass er sich von der IG Gmünderhaus einspannen lässt.» Gemperli befürchtet ausserdem, dass der Gemeinde Einflussnahme vorgeworfen würde, wenn der Architekt am Informationsanlass Argumente für das Projekt vorbringe.

So soll das Gmünderhaus nach seiner Renovation aussehen, bezahlen soll sie ein privater Investor. Bild: PD

Nach Motion hätte Gemeinde ein Jahr Zeit

Ob die Bürgerversammlung beschliessen wird, auf die Motion einzutreten, kann Gemperli nicht einschätzen. «Es kann natürlich sein, dass die IG viele Personen mobilisiert.» Er werde den demokratischen Entscheid so oder so akzeptieren.

Stimmt die Mehrheit an der Bürgerversammlung für eine Annahme der Motion, muss der Gemeinderat bis in einem Jahr ein Projekt gemäss den Forderungen der Motion ausarbeiten.

Findet die Motion an der diesjährigen Bürgerversammlung keine Mehrheit, werde die Gemeinde als nächsten Schritt eine Verkaufsdokumentation erstellen, um einen möglichen Investor zu finden. Konkrete Interessenten gibt es laut Gemeindepräsident Gemperli noch nicht, ein Markt für solche «Liebhaberobjekte» sei aber auf jeden Fall vorhanden. «Die Gemeinde als Besitzerin des Gmünderhauses wird für Investoren gewisse Rahmenbedingungen festlegen.» Würde ein Investor das Erdgeschoss als Gewerbefläche nutzen, seien diese Räume dann ja auch zu einem gewissen Teil öffentlich zugänglich.