Goldach: Jetzt sind die Bäume zurück

m Frühjahr mussten vier Bäume in Goldach aufgrund des Schwefelporlings und des polsterförmigen Feuerschwamms gefällt werden. Die Namen gehören zu zwei Pilzsorten. Der Schwefelporling löst an Bäumen die sogenannte Braunfäule aus, die den Baum aushöhlt. Den Pilz kann man an seiner grossen, schwefelgelben und orangenen Farben erkennen, gegen Ende des Jahres wird er grau. Im englischen nennt man ihn auch «Chicken of the Woods» (übersetzt: Hühnchen des Waldes), da der Pilz essbar sein und nach Hühnchen schmecken soll. In rohem Zustand ist der Pilz aber als giftig. Der polsterförmige Feuerschwamm ist hingegen ungeniessbar. Der Pilz wächst meist in der Längsrichtung der befallenen Äste und Stämme und hat auf seiner glatten Oberfläche kleine, graue bis braune Poren. Er kann am befallenen Holz eine Weissfäule verursachen. (ibi)