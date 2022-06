Goldach «Wie wirkt sich der Krieg auf unsere lokalen Firmen aus?»: Gewerbeverein Goldach lädt SRF-Mann Reto Lipp zum Talk ein Der Gewerbeverein Goldach lanciert einen Talk mit Prominenten. Den Anfang macht SRF-Wirtschaftsjournalist Reto Lipp. Er diskutiert am 30. Juni in der Aula Goldach über aktuelle Themen wie Inflation, Fachkräftemangel und Immobilienblase.

SRF-Wirtschaftsjournalist Reto Lipp stellt sich in Goldach den Fragen des Publikums. Bild: PD

Der Gewerbeverein Goldach will zweimal im Jahr einen prominenten Gast zum Interview in die Aula einladen. Der Anlass «Gewerbe trifft...» ist öffentlich und kostenlos. An der Premiere am 30. Juni, 19 Uhr, wird sich Fernsehmann Reto Lipp den Fragen des Publikums und von Moderator Felix Kuster stellen. «Ich finde ihn charismatisch und schaue mir seine informative Sendung ‹Eco Talk› auf SRF immer gern an», sagt Kuster, der den Zürcher via Linked-in nach Goldach eingeladen hat.

Um Leute in die Aula zu locken, müsse man hochkarätige Gäste präsentieren, ist Felix Kuster überzeugt. Das treffe auf Reto Lipp zu: Der Ökonom, lange in der Wirtschaft tätig, hat sich als kompetenter Redner einen Namen gemacht. Vor seinem Wechsel zum Wirtschaftsmagazin «ECO» und zur Sendung «SRF Börse» arbeitete Reto Lipp als Vizedirektor bei der UBS im Bereich Wealth Management. Der 61-Jährige legt Wert auf Themen, die nahe beim Publikum sind. Er lässt in seiner Sendung nicht nur Konzernchefs zu Wort kommen, sondern auch Stimmen aus der breiteren Bevölkerung.

Im Zuge der «Ehe für alle»-Abstimmung im vergangenen September sprach der SRF-Wirtschaftsjournalist zudem erstmals öffentlich über sein Liebesleben. «Jeder, der es wissen will, weiss, dass ich mit einem Mann zusammenlebe», sagte Lipp in den Medien. «Da ist es nicht so wahnsinnig schwer zu erraten, wie ich abstimmen werde.»

Neue Veranstaltung im Dorfkalender

Moderator Felix Kuster will den Wirtschaftsexperten in Goldach zu Themen interviewen, welche die Menschen in der Region bewegen – wie die Inflation und der Fachkräftemangel. Er wird auch Fragen stellen wie:

«Was sind die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die örtlichen KMU? Droht eine Immobilienblase?»

Mit dem neuen Talkformat will der Gewerbeverein nach dem Wegfall der WUGA und des Frühlingsmarkts wieder eine Veranstaltung fix im Dorfkalender etablieren – dies jedoch nur zweimal im Jahr. «Qualität geht vor Quantität», sagt Felix Kuster. Nach dem Talk werden an der Startveranstaltung Gratis-Bratwürste serviert.

Bereits haben sich Detailhändler, Schreiner, IT-Spezialisten, Grafiker und Banker zum Talk am 30. Juni angemeldet. Guido Boltshauser, Präsident des Gewerbevereins Goldach, hofft, dass der Anlass auch bei der breiten Bevölkerung Anklang findet.

«Nach zwei Jahren Pandemie kann man sich endlich wieder auf einen gemütlichen Schwatz treffen», sagt Felix Kuster, der als administrativer Leiter der Firma Elektro Kuster arbeitet und in seinem wöchentlichen Väter-Podcast «Take Dad» mit einem Freund übers Vatersein plaudert.

Felix Kuster ist Präsident der FDP Region Rorschach und hat seit rund einem Jahr einen Podcast, in dem er mit seinem Kollegen Christoph Topp über das Leben als junger Vater spricht. Bild: Donato Caspari / caspfoto.ch / chmedia

In «Gewerbe trifft...» wird er über wirtschaftliche Themen fachsimpeln, statt über Windeln und Babybrei. Auf seiner Gästewunschliste: Die Thurgauer Nationalrätin und Unternehmerin Diana Gutjahr – die gerade im Mutterschaftsurlaub ist – und Stadler-Rail-Boss Peter Spuhler.