GOLDACH Das älteste Gebäude Goldachs könnte nun doch öffentlich genutzt werden – die IG Gmünderhaus lädt zur Infoveranstaltung Vor den Sommerferien signalisierte der Goldacher Gemeinderat, eine öffentliche Nutzung des Gmünderhauses doch noch prüfen zu wollen. Das freut die IG Gmünderhaus, die sich genau für dieses Anliegen mit einer Motion eingesetzt hatte. Nun sollen Ideen und Erwartungen an einer Diskussionsveranstaltung geklärt werden.

So sehen die Pläne für das Gmünderhaus aus: Zur Strasse hin ein moderner Anbau, dahinter die historische Bausubstanz. Visualisierung: PD

Am Schluss wurde es knapp. Relativ zumindest. 236 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger lehnten die Motion der IG Gmünderhaus Ende März 2023 an der Bürgerversammlung ab, 173 stimmten zu. Die Forderung darin, das älteste Haus der Gemeinde Goldach einer öffentlichen Nutzung zuzuführen, fand zwar keine Mehrheit. Das Anliegen stiess aber auch nicht auf taube Ohren.

Zugehört hat etwa der Goldacher Gemeinderat. Vor den Sommerferien liess er verlauten, nun doch eine öffentliche Nutzung des Gmünderhauses im Sinne der IG prüfen zu wollen. Begründet wurde dieser Sinneswandel unter anderem mit dem knappen Abstimmungsergebnis. Die Idee: Das Gebäude soll öffentlich zugänglich bleiben, ohne dass die Gemeinde als Bauherrin auftreten muss. Entsprechend hat die Gemeinde bei der IG Gmünderhaus eine Anfrage platziert, ob sie dieses Projekt begleiten würde.

Diskussion soll Klarheit schaffen

Die IG Gmünderhaus macht nun in einer Mitteilung keinen Hehl daraus, dass sie über dieses Angebot erfreut ist. Sie trägt das Anliegen des Gemeinderats – nämlich die Suche nach einer Gruppe oder einer Einzelperson, die das weitere Vorhaben begleitet – nun an die Öffentlichkeit. Am kommenden Samstag, 12. August, findet um 10 Uhr im Saal des Restaurants Mare Monte in Goldach eine öffentliche Veranstaltung statt.

Gemeinderat Reto Kuratli wird gemäss Mitteilung die Ideen und Erwartungen der gemeinderätlichen Arbeitsgruppe erläutern. In der anschliessenden Diskussion soll weiter besprochen werden, wie die Anfrage des Gemeinderats beantwortet werden kann.

Im 16. Jahrhundert erbaut

1553/54 wurde das Gmünderhaus erbaut, war später das erste Goldacher Gemeindehaus und wurde zuletzt als Jugendtreff genutzt. Seit nunmehr neun Jahren steht es leer. Im September 2021 präsentierte die Gemeinde dann das Sanierungsprojekt. Im Dezember 2022 gründete sich die IG Gmünderhaus. Das Gebäude verfügt gemäss Experten über «eine hohe geschichtliche Bedeutung und einen starken Identitätsfaktor». Und es steht unter kantonalem Denkmalschutz.

Die IG sprach sich nicht per se gegen die 2-Millionen-Franken-Pläne der Gemeinde aus, forderte aber, dass das Gebäude für die Bevölkerung öffentlich zugänglich bleibe. Diese Forderung verpackte sie in einer Motion, die im März unterlag. Dass die IG nun genau diese Mitsprache beim weiteren Vorgehen erhält, sei ein Entgegenkommen, schreibt die IG in ihrer Einladung zur öffentlichen Veranstaltung. (pd/ghi)