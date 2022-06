Goldach Auf Betrugsmasche reingefallen: 73-Jährige übergibt falschem Polizisten 100'000 Euro Am Dienstag hat sich ein unbekannter Betrüger bei einer 73-jährigen Frau aus Goldach als Polizist ausgegeben. Er brachte die Frau dazu, 100’000 Euro zu übergeben.

Symbolbild: Kapo SG

Ein Betrüger meldete sich am Dienstag telefonisch bei einer 73-jährigen Frau aus Goldach und gab sich als Polizist aus. Er warnte die Frau vor angeblichen Einbrechern in der Gegend und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen, um diese von Polizisten abholen und in Sicherheit bringen zu lassen. Dieser Aufforderung kam die Frau nach und übergab 100’000 Euro an eine unbekannte Frau und einen unbekannten Mann.

Wie die Kantonspolizei St.Gallen mitteilt, kommen immer wieder Betrugsversuche von falschen Polizisten vor, oftmals erfolgreich. Um nicht auf einen solchen Betrug reinzufallen, rät die Polizei Folgendes:

Seien Sie skeptisch, wenn sich eine hochdeutsch sprechende Person als lokaler Polizist ausgibt.

Die Polizei verlangt von Ihnen niemals Geld, Schmuck oder andere Gegenstände zur Aufbewahrung.

Im Verdachtsfall melden Sie sich bei einer Polizeistation in ihrer Nähe oder beim Notruf 117.

Machen Sie einem fremden Anrufer gegenüber keine Angaben über Ihre persönlichen oder finanziellen Verhältnisse.

Übergeben Sie unbekannten Personen niemals Bargeld und Wertsachen.

Warnen Sie Bekannte und Verwandte.

Weitere Informationen zur Betrugsmasche finden Sie hier. (kapo/nat)