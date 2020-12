Goldach 91-Jähriger wird auf Fussgängerstreifen angefahren und stirbt Tage später im Spital Vor gut zwei Wochen, am 1. Dezember, wurde ein 91-Jähriger von einem Auto angefahren, als er gerade dabei war einen Fussgängerstreifen in Goldach zu überqueren. Er wurde mit schweren Verletzungen ins Spital geliefert.

(kapo/jw/lex) Wie die Kantonspolizei St.Gallen am Dienstag nun mitteilt, hat der 91-Jährige den Unfall nicht überlebt und ist Tage später im Spital verstorben.

Zum Unfall kam es am 1. Dezember um kurz nach 17.30 Uhr. Der 91-Jährige in der Gegend wohnhafter Schweizer war gerade dabei, die Bruggmühlestrasse zu überqueren. Dabei wurde er aus ungeklärten Gründen von einem 72-jährigen Mann angefahren, der mit dem Auto vom Anschlusswerk in Richtung Rorschacherberg unterwegs war. Das Unfallopfer blieb damals schwer verletzt liegen und musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.