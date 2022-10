goldach 90 Jahre «Seebuebe»: Pfadi Goldach feiert Jubiläum mit Festwirtschaft und Bühnenshow Die Pfadi «Seebuebe» Goldach gehört zu den ältesten und grössten Pfadi-Abteilungen der Schweiz. Der Verein feiert am Samstag sein 90-jähriges Bestehen in der Warteggturnhalle Goldach.

Die Pfadi «Seebuebe» hat Mitglieder im Alter von 4 bis 18 Jahren. Bild: PD

Geländespiele, Schnitzeljagden, Knoten knüpfen, oder das Erlernen von Erster Hilfe: Das ist nur ein Teil der vielen Aktivitäten, welche die Pfadi bietet. Im Vordergrund steht das Gemeinschaftsgefühl, das sich durch den Verein bildet.

Seit 90 Jahren treffen sich die Mitglieder der Pfadi «Seebuebe» Goldach jeden Samstagnachmittag und toben sich mit Gleichaltrigen aus. Florin Göggel, der seit 17 Jahren zu den «Seebuebe» gehört und mittlerweile Abteilungsleiter ist, sagt:

«Ich kenne keinen anderen Verein, der einen in diesem Masse zusammenschweisst. Meine Pfadikollegen sind für mich wie Familie.»

Da die Pfadi Goldach im Jahre 1932 gegründet wurde, gehört sie zu den ältesten Abteilungen der Schweiz. Diese Gründung sowie das 90-jährige Bestehen werden am 29. Oktober in der Warteggturnhalle Goldach gefeiert. «Es ist ein faszinierendes Gefühl, zu wissen, dass man Teil einer so langen Geschichte ist und diese auch noch aktiv mitschreiben darf», sagt Göggel.

Was das langjährige Bestehen der «Seebuebe» ausmacht

Laut Göggel hat die Pfadi Goldach ein gutes Einzugsgebiet sowie ein Pfadiheim an einer geeigneten Lage mit Wald und Wiese. «Aber die besten Rahmenbedingungen nützen dir nichts, wenn du keine engagierten Leute hast, die immer ihr Bestes geben», sagt er, «Und solche Leute haben wir schon seit dem ersten Tag.»

Ausserdem seien die «Seebuebe» gut organisiert und hätten klare Strukturen und Abläufe. «Wir haben intern im Leitungsteam hohe Ansprüche an die Qualität unserer Aktivitäten und Lager.»

Die Beliebtheit der Pfadi steigt an

Die Pfadi liegt momentan voll im Trend. Das zeigt sich auch am Mitgliederzuwachs der «Seebuebe». Mittlerweile gehören sie zu den grössten Abteilungen der Schweizer Pfadis. Laut Göggel wird das auch in Zukunft noch so aussehen: «Das Angebot der Pfadi ist ziemlich zeitlos. Unsere Aktivitäten sind extrem vielfältig, es ist für jeden etwas dabei.»

Jubiläumsfeier mit Bühnenshow und «Seebuebe»-Museum

«Unsere Vorfreude ist enorm, wir haben uns ein Jahr lang in die Planung reingekniet», sagt Göggel. Zurzeit ist der Verein noch mit dem Feinschliff beschäftigt. Die Mitglieder proben die Bühnenshow und bauen alles Nötige auf.

An der Feier am Samstag stehen diverse Stände bereit, an denen sich die Teilnehmenden von 14 Uhr bis am Abend austoben können. «Hoffentlich sind auch neue Gesichter dabei», sagt Göggel. Anschliessend gibt es noch eine Bühnenshow, die sich die Mitglieder selbst ausgedacht haben.

Um mehr über die Gründung und die langjährige Geschichte der Pfadi Goldach zu erfahren, gibt es bei der Feier ein «Seebuebe»-Museum. Gäste können unter anderem den originalen Antrag sehen, der 1932 von den neun Gründungsmitglieder gestellt wurde.