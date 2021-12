Glosse Zu Weihnachten gibt’s einen Blick in die Kristallkugel: Es war einmal im Gossau von 2036 Die Stadt Gossau wirbt mit Prosa für die Sportwelt. Das Ergebnis ist spannend. Eine Glosse.

Fröhliches Planschen im künftigen Hallenbad. Visualisierung: PD

Es ist so eine Sache mit grösseren Projekten der Stadt Gossau. Das neue Alters- und Pflegezentrum der Sana Fürstenland AG: Seit Ewigkeiten blockiert. Der neue Bushof beim Bahnhof: Um Jahre verzögert. Da kann man es dem Stadtrat nicht übel nehmen, dass er beim grössten Bauprojekt in der Geschichte in die Fiktion flüchtet. Aber dazu später mehr.

Erst zu den Fakten. Im Januar entscheidet das Parlament über den Baukredit für das Modul 1 der Sportwelt, danach kommt dieser an die Urne. 55 Millionen Franken sollen für die Erneuerung der Sportinfrastruktur mit Hallenbad, Fussballfeldern, Tribüne und Leichtathletikanlagen ausgegeben werden.

Im Rathaus sinniert man bereits über das Danach. Die Stadt hat eine Broschüre veröffentlicht, in dem eine heile Sportwelt aus dem Jahr 2036 geschildert wird. Wir zitieren:

Zwei Frauen und zwei Männer setzen sich an einen herbstlich dekorierten Tisch im Bistro des Hallenbads. «Das hat jetzt gutgetan», freut sich eine der Frauen und schiebt sich ein Kuchenstück in den Mund.

En Guete!

«Ich liebe es, im Hallenbad zu schwimmen und nachher mit euch hier zu plaudern», murmelt sie. «Nimm den Mund nicht zu voll», neckt ihre Freundin sie. «Sonst musst du in die Politik», lachen die beiden Männer unisono: «Da nehmen sie den Mund ja gern zu voll.»

Wie bitte?!

«Hier haben sie immerhin nicht zu viel versprochen.» Jetzt sind wir aber gespannt. «Es gab wegen der 55 Millionen für die Sportwelt keine Steuererhöhung, und auch die Etappierung hat sich als sinnvoll erwiesen.»

Oh, welch glückliche steuerpolitische Wendung! Die Gossauer Bevölkerung von heute tut gut daran, sich das für später zu notieren.

Draussen lichtet sich der Nebel, Sonnenstrahlen tauchen Sportanlagen und Begegnungszone in warmes Licht.

Schon fast wie im Wohnzimmer also.

«Kommt, wir gehen raus!» – «Gute Idee!» Die vier flanieren gemütlich durchs Areal, das von Minute zu Minute belebter wird. «Eigentlich verrückt, dass die Eröffnung schon wieder gute zehn Jahre her ist.» – «Andere Orte sollen ja etwas neidisch sein.»

Hallo St. Gallen, ihr seid gemeint!

«Oder sitzen noch immer auf ihrem alten Hallenbad.» – «Wir Gossauer waren halt mutig, damals.»

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Man muss kein Literat sein, um zu merken: Das ist mehr Donna Leon als Friedrich Dürrenmatt. Hat hier etwa Stadtpräsident Wolfgang Giella in die Tasten gehauen? Oder stammt die Prosa aus der Feder von Stadträtin Gaby Krapf-Gubser?

Wir wollen mehr wissen: Haben wir im Jahr 2036 die Coronapandemie überwunden? Steht das Alters- und Pflegezentrum endlich? Und was ist mit dem Bushof? Wir warten gebannt auf die Fortsetzung.