Glosse Toni Thoma – ein Mann für alle Fälle In Wittenbach werden Wetten abgeschlossen: Kandidiert Toni Thoma als Gemeindepräsident? Die Quote für eine Nichtkandidatur ist hoch. Daniel Wirth

Toni Thoma ist aktuell Gemeindepräsident in Andwil und er politisiert für die Schweizerische Volkspartei im St.Galler Kantonsrat. Bild: Andri Vöhringer

Wittenbach sucht eine neue Gemeindepräsidentin oder einen neuen Gemeindepräsidenten. Die Ersatzwahl am 22. Oktober ist nötig, weil Amtsinhaber Oliver Gröble zurücktritt. In diesen Tagen hört sich die Findungskommission Bewerberinnen und Bewerber an, die sich auf ein Stelleninserat beworben haben. Bald will die Findungskommission die Katze aus dem Sack lassen und mitteilen, wen sie auf den Schild hebt.

In der St.Galler Agglomerationsgemeinde werden derweil bereits Wetten abgeschlossen. Wer wird kandidieren? Die tiefste Wettquote hat Toni Thoma. Denn der 55-jährige SVP-Politiker kandidiert schier überall, wo eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident gesucht wird. Dabei ist Toni Thoma bereits Gemeindepräsident in Andwil.

In Neckertal hatte sich Toni Thoma im vergangenen Jahr beworben. Er zog sich dort aber nach dem ersten Wahlgang zurück. Das Rennen im zweiten Wahlgang machte ein Sozialdemokrat. Gegenwärtig wird in Flawil eine neue Gemeindepräsidentin oder ein neuer Gemeindepräsident gesucht. Auch hier bewirbt sich Toni Thoma. Am 18. Juni im ersten Wahlgang kam er bei drei Kandidierenden nicht über den dritten Platz hinaus. Ob er am 22. Oktober im zweiten Wahlgang noch einmal antritt, lässt er offen.

Toni Thoma ist ein Mann für alle Fälle. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass er es demnächst einmal ausserkantonal versucht, Gemeindepräsident zu werden; im Appenzellerland oder im Thurgau soll man bereits vorbereitet sein. Doch zurück in den Kanton St.Gallen: Am 22. September 2024 sind hier Gesamterneuerungswahlen auf kommunaler Ebene.

Sollte Toni Thoma bis dahin nirgendwo anders reüssieren, wird er sich höchstwahrscheinlich in Andwil der Wiederwahl stellen. Die Wählerschaft dort wird ihn bestimmt mit einem Glanzresultat im Amt bestätigen.