GLOSSE Mit Parkieren Gutes tun: Wie Parkgebühren in St.Galler Einkaufszentrum das schlechte Gewissen beruhigen Statt an die Eigentümerin des Einkaufszentrums Lerchenfeld gehen die Gebühren aus der Parkgarage ans Bürgerspital Solothurn. Eine ungewollte Umverteilung, die bei Autoscham Abhilfe schafft.



Einkaufen mit dem Auto bietet viele Annehmlichkeiten – gerade im Coronawinter. Bild: Benjamin Manser

Wer seine Einkäufe mit dem Auto erledigt, macht das vor allem aus einem Grund: Es ist bequem. Gerade in Pandemiezeiten und bei nasskaltem Winterwetter. Den Wagen stellt man in der Tiefgarage ab, die Einkäufe – und vor allem man selber – bleiben im Trockenen. Kein Taschenschleppen auf vereisten, matschigen oder gut frequentierten Trottoirs.

Trotzdem schwingt bei jedem Einkauf etwas Scham mit. Über die eigene Faulheit und das Umweltsündigen. Coop und Migros wären natürlich auch zu Fuss oder mit dem Bus bestens erreichbar.

Ein Bazen fürs Gesundheitswesen

Immerhin haben sich die Gewissensbisse nach der letzten Abrechnung der Parkplatzgebühren etwas relativiert. Denn dort steht, dass die Gebühr von 1.50 Franken ans Bürgerspital Solothurn ging. Einen Zustupf fürs Gesundheitswesen, auch wenn nicht für eigenen Kanton, ist eine gute Sache.

Beim Einkaufszentrum Lerchenfeld, dessen Eigentümerin die Wipag Immobilien AG ist, weiss man Bescheid über die Parkgebühren-Empfängerin aus dem Solothurner Hauptort. Die Fehlbuchung wurde dem Zentrum mehrfach gemeldet und Schuld sei die Abrechnungsfirma SIX Payment.



Unannehmlichkeiten wegen Fehlbuchungen, Annehmlichkeiten für Patienten

Bei der Pressestelle SIX Payment ist das Problem ebenfalls bekannt: Eine Fehlkonfiguration habe vorübergehend zu falschen Auszahlungen geführt.

Die Richtigstellung der Systemkonfiguration habe leider länger gedauert als üblich, wofür man sich entschuldige. Technische Anpassungen seien aber in der Umsetzung, damit die Buchungen künftig korrekt automatisiert erfolgten. Man werde in Kürze sowohl dem Bürgerspital Solothurn als auch der Wipag Immobilien AG einen detaillierten Bericht vorlegen.



Ist die Fehlbuchung erst behoben, müssten allenfalls auch die Solothurner Patientinnen und Patienten in die Tasche greifen. Denn in den dortigen Spitälern erwarten die Patienten heute laut Website «eine Vielzahl von Annehmlichkeiten und Angeboten»: Neben der Beratung bei der Wahl des Menus und der Versorgung aktueller Medien bietet das Spital auch einen Gratisparkplatz an – ohne die bisherigen Subventionen aus St.Gallen fallen diese vermutlich der nächsten Sparrunde zum Opfer.