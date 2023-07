Glosse Der Gummi-Eisberg im Seebad in Horn lässt erfahrene Seebuben so richtig alt aussehen Das neue Seebad in Horn ist um eine Attraktion reicher. Doch der aufblasbare Eisberg zeigt älteren Semestern schonungslos Grenzen auf. Zum Glück ist der Sommer noch lang. Übung macht den Meister.

Dieser Eisberg übt eine gewisse Faszination aus. Bild: Daniel Wirth

«Ich möchte ein Eisbär sein, im kalten Polar, dann müsste ich nicht mehr schrei'n, alles wär so klar. Eisbär'n, müssen nie weinen.» Der Song Eisbär der Band Grauzone schaffte es in den frühen 1980er-Jahren in die Charts.

Das Lied kommt einem in den Sinn, wenn man in Horn am See spaziert. Und erst recht, wenn man das neue Seebad betritt. Ein Gummi-Eisberg ist die neue Attraktion im Seebad. Weiss ist er. Jungvolk hockt auf der Spitze des Eisbergs. Geniesst die Sonne. Springt ins Wasser. Klettert wieder hoch.

Als erfahrener Seebub möchte man es den Jungen gleichtun. Vom Floss, das sein erklärter Lieblingsplatz ist, wagt sich einer, der schon über 50 Jahre in Horn lebt und im Seebad gross geworden ist, langsam mit Brustschwimmen zum Eisberg. Er möchte ganz kurz ein Eisbär sein.

Doch daraus wird nichts. Die Kraft in den Armen reicht nicht, um den an sich noch durchtrainierten, aber gemäss Ärztin etwa zehn Kilogramm zu schweren Körper hochzuziehen. Der Mann gleicht einem Käfer, der mit dem Rücken im Wasser liegt und strampelt. Peinlich! Zum Glück hat es fast niemand gesehen. Der Mann schwimmt zurück zum Floss. Eisbär'n müssen weinen. Der Eisberg zeigte ihm Grenzen auf. Schonungslos. Gut, der Sommer ist hoffentlich lang. Und im Badibeizli soll es neben Locher-Bier auch Ovomaltine geben. Auf den Werbeslogan, den der Skirennfahrer Didier Cuche so schön vortrug, wird an dieser Stelle für einmal verzichtet.

Unlängst ist der Gummi-Eisberg abgetrieben Richtung Rorschacher Bucht. Der Wind soll's gewesen sein. Wie das im Detail geschehen konnte, ist unklar. Schliesslich sei der Eisberg aus Gummi gut festgemacht gewesen.

Zum Glück konnte der Eisberg wieder eingefangen und zurückgeschleppt werden. Es geht im Seebad auch das Gerücht um, er sei absichtlich gelöst worden von reifen Seebuben, die es nicht schafften, ihn zu erklimmen, und stattdessen mit dem Floss oder dem Seebadbeizli vorlieb nehmen müssen.