Glosse Das Tiefbauamt der Stadt St.Gallen übt sich im Freien Liegestuhlbesetzen Ohne Zurückhaltung Die neueste Abkürzung, die im Tiefbauamt der Stadt St.Gallen in aller Munde ist: FLOZ. Tönt lustig, aber was hat es damit tatsächlich auf sich?

Vor drei Jahren «flozten» St.Gallerinnen und St.Galler eine 200 Meter lange Wasserrutschbahn die Teufener Strasse hinab. Hanspeter Schiess (27. Juli 2019)

Beamte und auch Beamtinnen sind korrekt, ja streng. Sie haben keinen oder einen sehr trockenen Humor, sind immer sehr adrett gekleidet, vom Stil her aber etwas verstaubt. Ihre Lieblingsfarbe: grau. So das Klischee. Und natürlich sprechen sie alle fliessend Beamtendeutsch. Eine Sprache, die schwer verständlich ist, verklausuliert und die Normalbürgerinnen und -bürger auch gar nicht verstehen sollen. Dazu all die Abkürzungen: LBK, GPK, KSSI, um einige aus dem Parlament zu nennen. Die neueste hat es aber in sich: FLOZ.

FLOZ? Tönt lustig und bleibt im Gedächtnis haften. Was es aber bedeutet? Plant die Stadt eine coole Wasserrutsche zum Runterflozen, wie vor drei Jahren an der Teufener Strasse? Ist es das Motto der Stadtverwaltung für die Sommerferien? Freies Liegestuhlbesetzen Ohne Zurückhaltung? (Natürlich nur erlaubt mit Handtüchern, auf denen das Stadtwappen prangt.)

Oder ist die Liebe zum FC St.Gallen erkaltet, nachdem er zwei Jahre in Folge im Cup-Final stand und zweimal in Folge verlor? Fussball Lieber Ohne Zeidler. Vielleicht ist es aber auch eine hässige Reaktion auf die Absage der SBB, die einen komplette Deckel über den Bahnhof St.Fiden verhindert: (St.) Fiden Lieber Ohne Züge.

Alles falsch. (Leider.) Nach den Sommerferien startet das Tiefbauamt an der Kornhausstrasse vor dem Neumarkt einen Versuch mit FLOZ. FLOZ steht für FussgängerstreifenLoses OrtsZentrum». Ein Wortungetüm, das man kaum gelesen, schon wieder vergessen hat.

Im Tiefbauamt sind weitere Abkürzungen gebräuchlich. MIV (motorisierte Individualverkehr), von linken Politikerinnen und Politikern gerne Mief ausgesprochen. LV (LangsamVerkehr), LSA (LichtSignalAnlage), MSP (MorgenSPitzenstunde), APS (AbendsPitzenStunde). In diesem Sinne: MFG.

Und PS: Liebe Verwaltung, normalerweise setzen sich Akronyme aus den Anfangsbuchstaben der Wörter zusammen. Vielleicht benutzt ihr das nächste Mal besser einen Duden für die neueste Kreation – die mit Spannung erwartet wird.