Gin, Zigarren und Formel 1: Barfrau eröffnet Hirschenbar in Wittenbach Barfrau Sabine «Nily» Brunner hat auf dem Dorfhügel die Hirschenbar zu neuem Leben erweckt. Sie ist in Wittenbach keine Unbekannte.

Sabine Brunner mit Tante Mercedes, die ihr in der Hirschenbar hilft. Bild: Aybüke Köseoglu

Schon beim Eintreten in das kleine Lokal auf dem Dorfhügel ist das schallende Lachen von Barfrau Sabine Brunner zu hören. Sie sagt:

«Mit der Bar geht für mich ein Traum in Erfüllung.»

Die 31-Jährige Steinacherin ist auch unter dem Namen Nily bekannt. Sie arbeitete schon im «Silbersack» in Wittenbach und ist daher ein bekanntes Gesicht. Die Tochter eines Schweizers und einer Jamaikanerin ist in einem Restaurant aufgewachsen. «Die Gastronomie liegt mir im Blut», sagt die Unternehmerin und dreifache Mutter.

Sabine Brunner in ihrer Raucherbar. Bild: Aybüke Köseoglu

Die Chance, ihr eigenes Lokal zu eröffnen, habe sich dank «Hirschen»-Wirtin Patrizia Germann ergeben. Die neue Pächterin liess die Bar innert drei Wochen renovieren und richtete den Raum mit dem knallroten Tresen und den grau glitzernden Wänden mit Barhockern im Retrostil ein. Sie wolle auch einen Fernseher ins Lokal stellen, für die Fans von Fussball und Formel 1.

Tante packt mit an

Brunners Tante Mercedes packt in der Bar mit an, die von Mittwoch bis Samstag ab 17 Uhr offen ist. «Wenn jemand Appetit hat, kann er im Restaurant im oberen Stock etwas bestellen und in der Bar auch essen», sagt Brunner. Es darf auch geraucht werden. «Am 1. August veranstalten wir eine Zigarren- und Whisky-Degustation.»

Brunner schenkt die üblichen Getränke aus, von Bier bis Wein. Soll es einmal etwas Spezielleres sein, bietet sie eine Auswahl an aromatischen Ginsorten an.