Gewitter Blitzspektakel überm Bodensee: Schwimmen im See besser nur in Begleitung eines Schwans Kaum ein Tag, bei dem am Bodensee keine Blitzeinschläge zu beobachten sind. Grundsätzlich sollte man bei Gewittern auf das Schwimmen im See verzichten. Wer es nicht sein lassen kann, sollte sich wenigstens in der Nähe von Schwänen aufhalten.

Blitze schlagen in der Region Rorschach oft im Bodensee ein. Bild: Christof Sonderegger

Wärme und viel Feuchtigkeit sind die Grundvoraussetzungen für die Gewitterbildung. Kein Wunder also, dass sich der Himmel in der Region am See in diesen Tagen regelmässig verdunkelt. Begleitet werden die Gewitter von Blitzen, die den Himmel regelrecht zu durchschneiden scheinen. Sie entstehen infolge einer elektrostatischen Aufladung von Wassertröpfchen in der Luft. Beim Blitz selbst werden elektrische Ladungen ausgetauscht – meisten zwischen zwei Wolken, seltener zwischen einer Wolke und der Erdoberfläche.

In der Region Rorschach sind bei heftigen Gewittern oft Blitzeinschläge in den Bodensee zu beobachten. Von den Hängen am Rorschacherberg aus betrachtet ist es ein eindrucksvolles Spektakel, wenn Millionen von Volt auf das Wasser treffen. Stellt sich die Frage, wie gefährlich ist bei Gewittern der Aufenthalt im Wasser?

30’000-mal stärker als aus der Steckdose

«Wasser leitet Strom, zwar nicht sehr gut, aber es leitet», sagte Physiker Christian Franck von der ETH Zürich kürzlich zu diesem Thema. Wenn der Blitz in eine Wasseroberfläche einschlage, werde in der Nähe des Einschlags die elektrische Feldverteilung aufgebaut. Wer sich dort befindet, überbrückt mit seinem Körper, vom Kopf bis zum Fuss, eine Spannungsdifferenz von einigen zehntausend Volt. Zum Vergleich: Aus einer Steckdose kommen 10 Ampère Strom. Ein Blitz hat durchschnittlich 30’000 Ampère Stromstärke.

Diese Gewitterfront zog am Montagabend auf Goldach zu. Bild: Tino Dietsche

Es empfiehlt sich also nicht, bei Gewitter im See zu baden. Seen sind ja flach. Wer darin schwimmt, ist der höchste «Gegenstand», ausser es ist ein Schwan mit seinem langen Hals in der Nähe. Wenn ein Blitz also in den See einschlägt und der Schwimmende der höchste Punkt ist, dann hat er Pech gehabt. Der Strom wird allerdings nicht so stark geleitet, dass der Schwimmende noch in 100 Metern in echter Gefahr ist. Daher sieht man auch keine grossen Mengen von toten Fischen, wenn der Blitz im See einschlägt.

Trifft es doch den Menschen direkt im Wasser, fliesst der Strom durch den kompletten Körper, nicht wie an Land nur über die Aussenhaut. Herzversagen und Kammerflimmern sind die Folge. Sollte es nur zu einer Ohnmacht kommen, besteht Ertrinkungsgefahr.

MeteoSchweiz verfügt seit dem Jahr 2000 über Daten zu Blitzeinschlägen. Die Auswertung zeigt, dass im Mittelland pro Jahr und Quadratkilometer 1 bis 2.5 Blitzeinschläge registriert werden. Vor allem in Grat- und Gipfellagen liegt die Häufigkeit der Blitzeinschläge über drei pro Jahr und Quadratkilometer. Im südlichen Tessin ist die Häufigkeit in tiefen Lagen mit flächig über drei Blitzeinschlägen pro Jahr und Quadratkilometer am höchsten.

Spektakulärerer Doppelblitz vom vergangenen Sonntagabend über der Rorschacher Bucht. Bild: Tino Dietsche

Für die ganze Fläche der Schweiz bedeutet dies laut MeteoSchweiz im langjährigen Durchschnitt rund 60’000 bis 80’000 Blitzeinschläge pro Jahr, wobei hier nur die Hauptblitze ohne Nebenblitze berücksichtigt sind. Oft sind pro Einschlag noch 1 bis 2 Nebenblitze zu beobachten. Gesamthaft liegt die Zahl deshalb bei rund 150’000 Blitzeinschlägen pro Jahr.

Laut Météorage, Betreiber des europäischen Blitzortungsnetzes, sind dieses Jahr bis gestern in der Schweiz bereits 287’564 Blitze registriert worden.