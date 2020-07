Der St.Galler Stadtrat will Unternehmen den Mietzins erlassen – im September kommt das Geschäft ins Stadtparlament Anfang Mai kündigte die Stadt St.Gallen an, ihren Mietern unter Umständen den Mietzins zu erlassen. Jetzt ist die Einreichefrist für die Gesuche abgelaufen. Weil die Gesamtsumme 150'000 Franken um einiges überschreitet, muss das Stadtparlament im September über den Mietzinserlass entscheiden.

Geschäfte, die bei der Stadt eingemietet sind, können einen Mietzinserlass beantragen. Bild: Benjamin Manser

Manchem Gewerbler geht es nach der Coronapandemie schlecht. Restaurants und Geschäfte mussten wegen der Massnahmen gegen die Ausbreitung des Virus während acht Wochen schliessen. Die Einnahmen blieben aus, die Ausgaben jedoch bestehen. Die Stadt St.Gallen kündigte deshalb Anfang Mai an, ihren Mietern unter Umständen den Mietzins zu erlassen. Die Frist für die Einreichung eines Gesuchs ist im Juni abgelaufen.

Baudirektorin Maria Pappa. Bild: PD

Nun ist klar: Das Stadtparlament wird über die Mieterlasse entscheiden. Die Gesamtsumme der eingereichten Gesuche überschreitet die Marke von 150000 Franken «um einiges», wie die zuständige Stadträtin Maria Pappa sagt. Damit liegt der Entscheid nicht mehr in der Finanzkompetenz des Stadtrats.

Stadtparlament entscheidet im September

Nun wird die Parlamentsvorlage vorbereitet, inklusiv der Kriterien, nach denen Mietern der Mietzins um einen gewissen Prozentsatz erlassen werden soll. Die Gesuche um Mieterlass werden dem Stadtparlament dann als Paket vorgelegt. In der Septembersitzung wird das Parlament über die Mieterlasse befinden.

Auf nationaler Ebene wird frühestens Ende Jahr ein Gesetz über den Mieterlass vorliegen. National- und Ständerat haben den Bundesrat per Motion beauftragt, eine Vorlage auszuarbeiten, die eine Reduktion um 60 Prozent vorsieht. Dies soll jedoch nur bei Mieten gelten, die maximal 20000 Franken betragen. Gewerbler müssten also nur noch 40 Prozent der Miete zahlen, maximal 8000 Franken. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Vorlage in die Vernehmlassung geschickt.

Die Räte könnten die Vorlage im dringlichen Verfahren in der Wintersession behandeln und in Kraft setzen. Jedoch war die Abstimmung über die Motion im Ständerat knapp und auch im Nationalrat nicht deutlich. Wie die Abstimmung über die Gesetzesvorlage ausgeht, ist entsprechend offen. Wie auch immer: «Wir werden die nationale Lösung beachten und als Mindestlösung umsetzen», sagt Baudirektorin Pappa.

Einige Mieter müssen noch reagieren

Etwa ein Dutzend Mieter hat weder Mieterlass noch Ratenzahlung beantragt, die Miete aber auch noch nicht bezahlt. Sie werden nun abermals angeschrieben und gebeten, bis Ende Woche falls nötig ein Gesuch zu stellen oder aber den Mietzins zu zahlen. Noch vor zwei Wochen hatte die Stadt erst elf Gesuche um Mieterlass erhalten. Nun sind es rund 50, die jedoch noch nicht auf ihre Berechtigung geprüft worden sind. Der Grossteil der Gewerbler reichte das Gesuch also kurz vor Ablauf der sechswöchigen Frist ein.

St.Gallen sieht keinen Erlass von Baurechtszinsen vor (mha) Die Stadt Winterthur erlässt 95 Unternehmen, die bei ihr eingemietet sind und aufgrund der Pandemie schliessen mussten, den Mietzins – vollständig oder teilweise. Das kostet die Stadt 317 000 Franken. Gewerblern, die eine Liegenschaft im Baurecht nutzen, will Winterthur ebenfalls helfen. Anders ist es in St.Gallen: Die Stadt gewährt Mietern auf Antrag eine Stundung, einen Erlass- oder Teilerlass. Bei Baurechtszinsen tut sie dies nur in Ausnahmefällen, sagt Stadträtin Maria Pappa auf Anfrage. Ein Mietzins decke neben der Kapitalverzinsung auch Kosten für Rückstellungen, den Unterhalt oder die Verwaltung ab. Ein Baurechtszins ähnle hingegen eher einem Hypothekarzins.

Mit einem Schreiben informierte die Stadt Unternehmen, die mutmasslich von der Schliessung betroffen waren, über den Mietzinserlass. Einzelne Reaktionen zeigen, dass nicht alle das Schreiben verstanden. So heisst es im Brief, ab einer bestimmten Höhe des Mieterlasses müssten die Jahresrechnungen 2018 und 2019 sowie ein provisorischer Halbjahresabschluss eingereicht werden.

Manche dachten daraufhin, Jahresrechnungen seien auch für kleinere Summen nötig und der provisorische Halbjahresabschluss müsse von einem Treuhandbüro gemacht werden. Dies hätte zusätzliche Kosten bedeutet. «Dies ist jedoch nicht der Fall», sagt Pappa. «Es muss einfach nachvollziehbar sein, dass tatsächlich keine Erträge generiert werden konnten oder dass der erwartete Gewinn in Zukunft den Verlust nicht decken kann.»

Betriebe in Notlage unterstützen

Eine andere Rückmeldung war, die Stadt sei im Vergleich zu Privaten wenig grosszügig. Der Vorschlag lautete, allen unkompliziert für die zwei Monate der Schliessung einen Mieterlass zu gestatten. «Das Ziel der Stadt ist es jedoch, vor allem jene Betriebe zu unterstützen, die wegen der verordneten Schliessung in einer grösseren finanziellen Notlage geraten sind.»

Zum einen gibt es vielleicht Gewerbler, die einen Mieterlass für mehr als zwei Monate benötigen, weil sie ihr Geschäft auch nach Wiedereröffnung nicht im normalen Ausmass führen können. Zum andern gibt es Betriebe, die die Schliessung gut meistern konnten und somit davon nicht so betroffen sind. «Deshalb will die Stadt nicht einfach mit dem Giesskannenprinzip reagieren, sondern solidarisch für jene da sein, die von der Krise am meisten betroffen sind.»