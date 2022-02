Interview «Gewalt gehört zum Alltag vieler jüngerer Kinder bereits dazu»: Co-Autorin der St.Galler Kinderstudie sagt, wie die Erkenntnisse zu werten sind Erstmals hat sich ein Team von Forschenden der Ostschweizer Fachhochschule OST in einer Studie vier- bis achtjährigen Kindern in der Stadt St.Gallen gewidmet. Co-Studienautorin Mandy Falkenreck sagt im Interview, weshalb die Studie ein Novum ist. Zudem erläutert die Dozentin an der Ostschweizer Fachhochschule OST, wie die Ergebnisse nun verwendet werden.

Mandy Falkenreck, Dozentin am Institut für Soziale Arbeit und Räume. Bild: PD

Erstmals hat sich ein Team von Forschenden der Ostschweizer Fachhochschule OST in einer Studie vier- bis achtjährigen Kindern in der Stadt St.Gallen gewidmet. Zwischen Februar 2020 und April 2021 wurden 83 Mädchen und Buben befragt – mit ganz unterschiedlichem Sprachhintergrund.

Weshalb ist die soeben publizierte Studie zu den Kinderrechten aussergewöhnlich?

Mandy Falkenreck: Weil wir ­jüngere Kinder im Alter von vier bis acht Jahren nach ihrer Sicht befragt haben. Ältere Kinder oder Jugendliche werden öfters in Studien einbezogen; bei ­jüngeren Kindern ist dies noch ein Novum. Man traut ihnen oft nicht zu, dass sie Auskunft geben können über ihre Lebenssituation.

Welches ist in ihren Augen die zentrale Erkenntnis?

Erfreulich sind die Ergebnisse, die sich auf die Kinderrechte zur Förderung und zum Wohlbefinden beziehen. Die Kinder geben nämlich mehrheitlich an, dass Erwachsene sich in der Familie aber auch in der Schule, im Kindergarten, in der Krippe und in Freizeiteinrichtungen für sie Zeit nehmen, ihnen zuhören und sie da auch Ansprechpersonen haben, zu denen sie Vertrauen haben. Das sind zentrale Faktoren für ein gelingendes Aufwachsen.

Aufhorchen lässt die Zahl, wonach jedes vierte Kind Gewalt erlebt

Das verdeutlicht, dass Gewalterfahrungen und die Erfahrung von Diskriminierung zum Alltag auch vieler jüngerer Kinder bereits dazugehören.

Ist das ein Grund zur Sorge?

Leider spiegelt sich hier für die Stadt St.Gallen ein Ergebnis wider, welches wir so auch für die gesamte Schweiz verzeichnen können. Verschiedene Studien in den vergangenen Jahren zeigen, dass zwischen 25 und 30 Prozent der Kinder Gewalt erleben. Interessant ist hier der Vergleich zwischen den Lebensbereichen: Während wir uns in den Statistiken oft auf das familiäre Umfeld konzentrieren, zeigt die St.Galler Studie deutlich auf, dass es vor allem auch das Umfeld in der Schule und dort die Mitschülerinnen und Mitschüler sind, wodurch Vier- bis Achtjährige Gewalt erfahren. Hiervon betroffen ist in der Stadt St.Gallen sogar jedes zweite Kind. Das ist verglichen mit den 9- bis 17-Jährigen ein deutlich höherer Anteil, denn dort geben rund 32 Prozent an, dass sie Gewalt von Klassenkameradinnen und Klassenkameraden erfahren.

Mehr Spielplätze, kinderfreundlichere Restaurants und ein friedlicheres Zusammenleben, das fordern die Kinder in der Studie. Was geschieht nun mit diesen Ergebnissen?

Die Ergebnisse wurden bereits bei den zuständigen Dienststellen der Stadt vorgestellt und diskutiert. Sie stiessen dort auf gute Resonanz. Die Studie präsen­tieren wir weiteren Interessierten. Zusammen mit Unicef Schweiz und Liechtenstein wollen wir die Umsetzung der Kinderrechte künftig dauerhaft beobachten. Kinder sollen regelmässig nach ihrem Befinden gefragt werden. Dort ist auch geplant, die Pilotstudie in der Stadt St.Gallen auf weitere Gemeinden auszuweiten.

Wie kinderfreundlich ist St.Gallen heute?

Dem Grossteil der befragten Kinder, nämlich fast 90 Prozent, gefällt es in St.Gallen – ihrem Wohnort – gut bis sehr gut. Das ist ein sehr positives Ergebnis. Die Kinder finden, dass es in der Stadt für sie gute Orte gibt zum Spielen und um sich zu treffen. Auf den Spielplätzen fühlen sie sich mehrheitlich sicher. Das sind wichtige Faktoren für eine kinderfreundliche Stadt. Eine Herausforderung ist, dass die Kinder manchmal nicht wissen, an wen sie sich mit ihren Anliegen und Ideen wenden können – etwa in der Schule oder bei der Gestaltung von Spielplätzen. Hier werden Kinder viel zu selten in für sie wichtige Aspekte des Alltags einbezogen.