Gewählt «Rorschacherbergler» hat 659 Stimmen Vorsprung - Patrick Trochsler ist neuer Gemeindepräsident Der Einheimischen-Bonus hat gewirkt: Mitte-Mann Patrick Trochsler wird am Sonntag mit 1443 Stimmen zum neuen Gemeindepräsidenten von Rorschacherberg gewählt. Das Nachsehen hat Raphael Frei (FDP), der «nur» 784 Stimmen für sich gewinnen kann. Die Ersatzwahl war durch den Rücktritt von Beat Hirs (FDP) nötig geworden. Die Stimmbeteiligung liegt bei 51,1 Prozent.

Patrick Tochsler ist der neue Gemeindepräsident von Rorschacherberg. Bild: PD

Am Wahlsonntag entscheiden die Stimmberechtigten in Rorschacherberg, wer Nachfolger von Gemeindepräsident Beat Hirs (FDP) wird, der das Amt Ende Jahr abgibt. Für die Freisinnigen holt Raphael Frei (42), Schulleiter, Kantonsrat und FDP-Kantonalpräsident, 784 Stimmen. Das reicht allerdings nicht, denn Mitte-Kandidat Patrick Trochsler (49) macht bei einem absolutem Mehr von 1125 mit 1443 Stimmen das Rennen und bricht damit eine jahrzehntelange FDP-Dominanz in der Gemeinde über dem Bodensee. Der UBS-Geschäftsstellenleiter in Rorschach und politische Quereinsteiger dürfte auch davon profitiert haben, dass er in der Gemeinde aufgewachsen ist und nach wie vor in Rorschacherberg wohnt.

Viele positive Rückmeldungen brachten Zuversicht

Trochsler hatte im Vorfeld der Wahl betont, nach über 30 Jahren in der Finanzbranche sei für ihn nun der optimale Zeitpunkt für einen Wechsel gekommen. «Ich würde gern helfen, meine Heimat weiterzuentwickeln und zu gestalten.» Diese Möglichkeit bekommt er nun. Nach Bekanntgabe des doch deutlichen Resultates zeigt er sich erfreut, spricht von einem grossen Vertrauensvorschuss aus der Bevölkerung und ergänzt:

«Ich möchte der grossen Verantwortung, die das Amt mit sich bringt, gerecht werden.»

Hat er mit seiner Wahl gerechnet? «Ich habe während des Wahlkampfes sehr viele positive Rückmeldungen erhalten. Daraus ist eine gewisse Zuversicht entstanden und ich durfte mir reelle Hoffnungen machen, diese Wahl zu gewinnen», sagt der 49-Jährige. Glaubt er, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger auch einen politischen Wechsel wollten? «Ich denke, es ist in erster Linie eine Personenwahl. Auf Gemeindeebene spielt die Partei nicht so eine grosse Rolle. Es ist bei diesem Amt auch nicht angebracht, Parteipolitik zu machen.»