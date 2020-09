Umfrage «Gesunde Bäume fällen macht keinen Sinn»: Dass Platanen an der Rorschacher Seepromenade weg müssen, sorgt bei den Passanten für Unmut An der Seepromenade Rorschach fallen die Platanen bald der Motorsäge zu Opfer. Der Grund: Viele sind von Rindennekrose befallen. Zum Schutz vor der ansteckenden Krankheit werden nicht nur kranke sondern auch manch gesunder Baum mitgefällt. Wie eine Umfrage zeigt, stösst das bei den Passanten auf Kritik.

Die Platanen prägen das Rorschacher Seeufer. Jetzt müssen sie wegen Krankheit gefällt werden. Bild: Rudolf Hirtl (7. September 2020)

Unmut bei den Rorschacherinnen und Rorschachern: Viele majestätische Platanen am Hafen sind von Rindennekrose befallen. Dem Kahlschlag fallen sowohl kranke als auch gesunde Bäume zum Opfer. Trotz schrittweiser Ersatzbepflanzung über die nächsten Jahre, verstehen nicht alle die Massnahme. Doch es gibt auch verständnisvolle Stimmen, die sich einfach eine gleichwertige Lösung wünschen. Denn Spaziergänge im kühlen Schatten und ein Mittagessen an der Seepromenade gehören in Rorschach einfach dazu.

Beni Schlegel (71), Pensioniert, Rorschach

Beni Schlegel (71), Pensioniert, Rorschach: Die Bäume gehören einfach hierher. Dank den Platanen fühlt sich ein Spaziergang entlang der Promenade wie Ferien an. Wir haben es doch so schön hier am «Schwäbischen Meer». Es wäre ein grosser Verlust, wenn so viele Bäume der Kettensäge zum Opfer fallen. Wenigstens die gesunden Bäume könnte man doch stehen lassen.

Genisel Ayfer (51), Verkäuferin, Rorschach

Genisel Ayfer (51), Verkäuferin, Rorschach: Ich will eigentlich nicht, dass diese Bäume gefällt werden. Ich bin mit ihnen aufgewachsen und sie gehören für mich zur Schönheit von Rorschach dazu. Ohne diese Platanen wäre es einfach nicht das Gleiche. Wenn sie gefällt werden, braucht es unbedingt neue, im Sommer kühlen sie so schön ab. Doch bis die neuen gross sind, dauert es bestimmt.

Ulrich Eichenberger (83), Pensioniert, St.Gallen

Ulrich Eichenberger (83), Pensioniert, St.Gallen: Ich begreife, dass man die kranken Bäume entfernen muss. Doch die Allee sollte unbedingt beibehalten werden. Ich finde das etwas sehr Schönes und es regt an, über das Leben und das Alter nachzudenken. Als ehemaliger Kantonsplaner weiss ich, dass eine Stadt von Bäumen lebt. Solche Platanen-Alleen sieht man überall in der Schweiz.

Monika Könzler (63), Kassiererin, Rorschach

Monika Könzler (63), Kassiererin, Rorschach: Ich kann den Entscheid der Stadt nachvollziehen. Besonders bei gegenseitiger Ansteckung, macht eine Fällung Sinn. Ich gehe hier häufiger mit meinem Hund spazieren. Deshalb würde mir gerade im Sommer die kühle, schattige Allee fehlen.

Markus Fässler (66), Lehrer, Rorschach

Markus Fässler (66), Lehrer, Rorschach: Wenn die Bäume schon weg müssen, dann sollte man wenigstens für einen guten Ersatz sorgen. Die ganze Seepromenade ist ein schmaler Betonstreifen. Gerade bei diesen Asphaltflächen braucht es an mehr Biodiversität. Verschiedene Baumarten würden diese erhöhen. Da darf die Stadt auch ruhig etwas Geld in die Hand nehmen.

Nora Tanner (20), Medizinische Praxisassistentin, Neukirch

Nora Tanner (20), Medizinische Praxisassistentin, Neukirch: Es macht keinen Sinn, dass man die kranken Platanen stehen lässt. Diesbezüglich bin ich einverstanden. Die gesunden Bäume sollte man aber unbedingt hier stehen lassen. Menschen, die hier zu Mittag essen, ist der Schatten gerade an sonnigen Tagen besonders willkommen.

Esther Stäheli (53), Lehrerin, Rorschach

Esther Stäheli (53), Lehrerin, Rorschach: Klar, wenn die Bäume krank sind, dann verstehe ich, dass man sie fällen will und muss. Die Stadt wird sich da sicher mit Experten beraten, wenn sie eine solche extreme Entscheidung treffen. Die sind ja schon lange hier. Das man allerdings gesunde Bäume mitfällen will, macht für mich absolut keinen Sinn.

Martin Tschapaun (72), selbständig, Rorschach

Martin Tschapaun (72), selbständig, Rorschach: Ich finde das eine Katastrophe, so viele Platanen fällen zu wollen. Wenn es um die ganz kranken geht, habe ich Verständnis, doch bei allen anderen wäre es ein schrecklicher Verlust. Ich kann kaum glauben, dass so viele krank sind und deshalb gefällt werden müssen. Ohne Schatten wird es hier am Seeufer, besonders im Sommer, einfach unerträglich.

Valérie Graf (24), HSG-Studentin, Rorschach

Valérie Graf (24), HSG-Studentin, Rorschach: Das wichtigste an den Bäumen ist doch, dass sie Schatten spenden . Dieser muss auf jeden Fall irgendwie erhalten bleiben. Wenn die jetzigen Bäume aus gesundheitlichen Gründen umgelegt werden müssen, ist das in Ordnung, solange man sie aber ersetzt. Hauptsache die Seepromenade bleibt grün.