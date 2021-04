GERICHTSVERHANDLUNG Im Hallenbad pornografische Fotos gemacht: Bewährungshilfe und Therapie für 22-Jährigen angeordnet Ein Mann hat heimlich einen Minderjährigen beim Masturbieren im St.Galler Hallenbad Blumenwies fotografiert. Er habe einen voyeuristischen Kick gesucht, begründete er sein Tun.

Die Einzelrichterin am Kreisgericht St.Gallen fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage. Bild: Sam Thomas

Der Vorfall, der sich am 1. Oktober 2018 im Hallenbad Blumenwies in St.Gallen ereignete, führte zu einer Gerichtsverhandlung am Kreisgericht St.Gallen. Angeklagt war ein 22-jähriger Schweizer, dem die Staatsanwaltschaft Konsum, Herstellung und Besitz pornografischer Erzeugnisse vorwarf. Vom persönlichen Erscheinen vor Schranken war der Beschuldigte suspendiert. Ein psychiatrisches Zeugnis bescheinigte ihm, dass er aufgrund seines gesundheitlichen Zustandes nicht fähig ist, an der Verhandlung teilzunehmen.

Die Vorwürfe, die gegen den 22-Jährigen erhoben wurden, betrafen einerseits den Vorfall im Hallenbad Blumenwies, andererseits Bilder mit kinderpornografischem Inhalt, die auf seinem Computer gefunden wurden. Laut Anklageschrift schaute sich ein 15-jähriger Bub in einer Umkleidekabine des Hallenbads auf seinem Mobiltelefon ein Bild an und masturbierte dazu. Der Beschuldigte wurde in der Nebenkabine auf ihn aufmerksam und schaute unter der Trennwand durch, um seine Vermutung zu verifizieren.

Anschliessend stieg er auf die Bank und machte über die Trennwand mit seinem Mobiltelefon mehrere Fotos vom Minderjährigen, der mit heruntergelassener Hose masturbierte. Beim letzten Bild wurde ein Blitz ausgelöst. Der Bub bemerkte dadurch, dass er fotografiert worden war, verlangte vom Beschuldigten sein Mobiltelefon und löschte die entsprechenden Fotos.

Der Vorfall ereignete sich im Hallenbad Blumenwies.

Benjamin Manser (28. September 2020)

1700 kinderpornografische Bilder gefunden

Auf dem Computer des Beschuldigten fanden die Untersuchungsbehörden rund 1700 Bilder und 37 Videos mit kinderpornografischem Inhalt. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten. Zudem sei die Weisung zu erteilen, sich für die Dauer der Probezeit von zwei Jahren eine deliktorientierte Therapie zu besuchen.

Der Verteidiger verlangte hingegen einen Freispruch von Schuld und Strafe. Sein Mandant habe nicht gewusst, dass es sich in der Nebenkabine um einen Minderjährigen handle, betonte er. Auch seien die Bilder nicht dazu bestimmt gewesen, sie später anzusehen. Der Beschuldigte habe glaubhaft erklärt, er wisse gar nicht, warum er überhaupt fotografiert habe. Es sei ohne viel zu überlegen einfach so passiert und er habe in diesem Moment einen voyeuristischen Kick erlebt. Zudem habe sein Mandant sofort Reue gezeigt und sich beim Minderjährigen entschuldigt.

Immer nur nach legalen pornografischen Dateien Ausschau gehalten

Ähnlich argumentierte der Verteidiger bei den kinderpornografischen Bildern auf dem Computer des Beschuldigten. Sein Mandant habe immer nur Ausschau nach legalen pornografischen Dateien gehalten. Es könne aber durchaus sein, dass er dabei versehentlich auch illegales Material heruntergeladen habe. Diese Bilder habe er jedoch nicht angeschaut, weil sie ihn schockiert hätten.

Entscheide sich das Gericht dennoch für einen Schuldspruch, sei sein Mandant milder zu bestrafen, als von der Anklage verlangt, erklärte der Verteidiger weiter. Er sei nicht vorbestraft und verfüge über einen einwandfreien Leumund.

Milderes Strafmass ausgesprochen

Die Einzelrichterin am Kreisgericht fällte Schuldsprüche im Sinne der Anklage, sprach aber mit einer bedingten Geldstrafe von 270 Tagessätzen zu je 30 Franken ein milderes Strafmass aus. Sie ordnete ausserdem an, dass der Beschuldigte während der Probezeit von zwei Jahren Bewährungshilfe und eine deliktorientierte Therapie in Anspruch nehmen muss.



Für den Beschuldigten sei klar erkennbar gewesen, dass es sich beim Fotografierten um einen Minderjährigen handle, erklärte die Einzelrichterin zum Urteil. Für das Gericht sei auch erwiesen, dass die kinderpornografischen Dateien nicht einfach automatisch auf den Computer gelangt, sondern vom Beschuldigten bewusst kopiert und konsumiert worden seien. Da sie davon ausgehe, dass das Gerichtsverfahren bereits grosse Wirkung auf den Beschuldigten ausgeübt habe und er Reue zeige, könne die Strafe milder ausfallen.