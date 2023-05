GERICHTSFALL Kreisgericht St.Gallen: Mit E-Board und ohne Helm auf Trottoir unterwegs Eine kurze Fahrt von 160 Metern ist einem E-Skateboard-Fahrer zum Verhängnis geworden. Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte ihn zu einer Geldstrafe und Busse.

Mit dem E-Skateboard auf dem Trottoir unterwegs und von der Polizei erwischt. Bild: Getty

An einem Freitag im September 2022 bemerkte ein Polizeibeamter auf Dienstfahrt einen E-Skateboardfahrer, der ohne Kontrollschild und ohne Schutzhelm vom Stadtzentrum herkommend auf dem Trottoir der Bogenstrasse fuhr. Die Fahrgeschwindigkeit schätzte er auf rund 10 bis 20 km/h. An der Bushaltestelle gegenüber der Sportanlage Kreuzbleiche blieb der E-Boardfahrer stehen und wartete auf den Bus. Dort kontrollierte ihn der Polizist.

E-Board fährt bis zu 48 km/h

Die Abklärungen ergaben, dass man mit dem Gefährt bis zu 48 km/h fahren kann. Mit dieser Geschwindigkeit falle das E-Skateboard unter die Kategorie «Kleinmotorrad», hiess es im Strafbefehl, den der 32-jährige Beschuldigte später von der Staatsanwaltschaft erhielt. Dies wiederum habe zur Folge hat, dass für die Benutzung der Führerausweis der Kategorie A1 erforderlich sei, welcher der Beschuldigte nicht besitze.

Zudem hätten das vorgeschriebene Kontrollschild und die vorgeschriebene Haftpflichtversicherung gefehlt. Einen Fahrzeugausweis habe der Beschuldigte ebenfalls nicht vorweisen können. Das nicht typengeprüfte Trendfahrzeug habe sich ohne die erforderlichen Lichter, ohne funktionierende Bremsen, mit fehlender akustischer Warnvorrichtung, fehlendem Rückspiegel und fehlender Rückstrahler in nicht vorschriftsgemässem Zustand befunden.

Die Staatsanwaltschaft erklärte den 32-jährigen Schweizer der Verletzung der Verkehrsregeln (unerlaubtes Befahren eines Trottoirs), des Führens eines nicht betriebssicheren Fahrzeuges, des Führens eines Motorfahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis, des Fahrens ohne Fahrzeugausweis oder Kontrollschilder, des Fahrens ohne Haftpflichtversicherung und der Übertretung der Verkehrsregelverordnung (Nichttragen des Schutzhelmes) schuldig.

Sie sanktionierte ihn mit einer bedingten Geldstrafe von 5 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 400 Franken. Zusammen mit Gebühren und besonderen Auslagen hätte der Beschuldigte 850 Franken bezahlen müssen.

Mit anderem Boardfahrer verwechselt?

Der Beschuldigte wehrte sich am Kreisgericht St.Gallen gegen seine Verurteilung und verlangte einen vollumfänglichen Freispruch. Er benutze das E-Board nur als Sportgerät und habe es bei sich gehabt, weil er an einer entsprechenden Veranstaltung in der Innerschweiz gewesen sei. Auf St.Galler Boden sei er nicht damit gefahren. Auf dem Weg zur Bushaltestelle sei ihm aber ein anderer Boardfahrer aufgefallen. Möglicherweise habe ihn der Polizeibeamte mit diesem verwechselt.

Die Einzelrichterin am Kreisgericht St.Gallen erachtete den Hinweis auf eine Verwechslung als Schutzbehauptung. Es sei doch sehr unwahrscheinlich, dass just zur gleichen Zeit und am selben Ort ein zweiter Mann mit der gleichen Statur und ähnlicher Kleidung wie der Beschuldigte das eher selten in der Stadt gesehene E-Skateboard gefahren sei. Auch habe der Polizeibeamte nach der Einsprache gegen den Strafbefehl seine Beobachtungen in einem sogenannten Wahrnehmungsbericht erneut geschildert. Seine Angaben seien konstant und detailreich ausgefallen, weshalb sie keine unüberbrückbaren Zweifel ausmachen könne.

In einem Punkt freigesprochen

Sie sprach den Beschuldigten vom Vorwurf des Führens eines Motorfahrzeuges ohne erforderlichen Führerausweis frei. Sie begründete den Freispruch damit, dass ihres Erachtens das Board kein Kleinmotorrad, sondern ein Kleinmotorfahrzeug sei. Damit habe der klassische PKW-Führerausweis gereicht. In allen anderen Anklagepunkten fällte die Einzelrichterin Schuldsprüche. Die Sanktion senkte sie auf eine Geldstrafe von 3 Tagessätzen à 30 Franken und eine Busse von 200 Franken.

Die Verfahrenskosten betragen 1550 Franken, wovon der Beschuldigte zwei Drittel zu bezahlen hat. Ein Drittel übernimmt der Staat.