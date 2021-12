Gerichtsfall Autohändler wehrt sich gegen den Vorwurf der Hehlerei: Streit über den Verkauf teurer Fahrzeuge landet vor Gericht Das Kantonsgericht St.Gallen hatte zu klären, ob ein Autohändler wissentlich einen geleasten Wagen weiterverkauft hat. Es entschied zu seinen Gunsten.

Halter von geleasten Autos dürfen diese nicht weiterverkaufen. Bild: PD

Wer ein Auto geleast hat, erhält im Fahrzeugausweis den Code 178 eingetragen. Dieser steht für den Hinweis «Halterwechsel verboten». Der Grund: Das Fahrzeug gehört während der Kreditdauer noch der Leasinggesellschaft und der Eintrag soll verhindern, dass das Fahrzeug unerlaubt verkauft wird. Die Leasinggesellschaft übermittelt dem Strassenverkehrsamt die Informationen für einen Eintrag des Code 178 auf elektronischem Weg über die Zentralstelle für Kreditinformationen (ZEK).

Dieses vermerkt den Code daraufhin im Fahrzeugausweis. Wird dem Strassenverkehrsamt ein Fahrzeugausweis mit einem Eintrag vorgelegt, so kann es ohne Antrag der Leasinggesellschaft zur Löschung des Code 178 keinen Fahrzeugausweis auf eine neue Halterin oder einen neuen Halter ausstellen. Zur Löschung eines Eintrages im Fahrzeugausweis wird wiederum die elektronische Freigabe von ZEK benötigt. Dies erfordert einen Neudruck des Ausweises gegen Gebühr.

Zwingen notwendige Abklärungen unterlassen

Um diesen Eintrag ging es im Strafverfahren, das einem Autohändler vorwarf, er habe einen Ford Mustang Shelby GT500 und einen Audi SQ5 erworben und dabei in Kauf genommen, dass sie durch eine strafbare Handlung erlangt worden waren. Die Leasinggesellschaft des Audi SQ5 stellte sich als Privatklägerin auf den Standpunkt, der Beschuldigte hätte aufgrund der Situation entsprechende Abklärungen treffen müssen. Dies aber habe er bewusst nicht gemacht, zumal er den Wagen zu einem günstigen Preis gekauft und zu einem überteuerten wiederverkauft habe.

Der Eingang zum Kantonsgericht in St.Gallen. Bild: Gian Ehrenzeller/Keystone

An der Gerichtsverhandlung am Kantonsgericht St.Gallen wehrte sich der Autohändler gegen den Vorwurf, er habe sich der Hehlerei schuldig gemacht. Er habe schon viele Autos gekauft und wieder veräussert. Er wisse, welche Abklärungen getroffen werden müssten und habe dies auch beim betreffende Audi gemacht. Er habe per Telefonanruf bei der zuständigen Stelle gefragt, ob der Wagen einen Code-178-Eintrag habe. Dies sei ihm mündlich verneint worden.

Verkäufer verneint laufenden Leasingvertrag

Der Verteidiger beantragte, sein Mandant sei vom Vorwurf der Hehlerei freizusprechen und die Zivilforderung der Leasinggesellschaft sei abzuweisen. Der Beschuldigte habe den Verkäufer des Audis gefragt, weshalb er den Wagen veräussern wolle. Dieser habe ihm erklärt, er habe den Wagen vor kurzem aus seiner Firma herausgelöst, ihn in Privatbesitz genommen und wolle ihn nun verkaufen, weil er sich scheiden lasse. Die Frage, ob der Wagen geleast sei, habe er verneint.

Der Autohändler habe sich bei der telefonischen Rücksprache beim Strassenverkehrsamt darauf verlassen dürfen, dass die Auskunft den Tatsachen entspreche. Unhaltbar sei der Vorwurf, er habe den Wagen zu einem überteuerten Preis wiederverkauft. Er habe den Audi für 49‘000 Franken angekauft und für 64‘900 Franken abgegeben. Man müsse zugeben, dass er mit rund 15‘000 Franken Gewinn ein gutes Geschäft gemacht habe. Sachverständige attestierten aber, dass der Preis vertretbar gewesen sei.

Kosten zu Lasten der Leasinggesellschaft

Das Kantonsgericht St.Gallen gab das Urteil schriftlich bekannt. Es wies das Berufungsbegehren der Leasinggesellschaft ab. Sie muss nun die Kosten des Verfahrens in der Höhe von 3600 Franken übernehmen. Zudem hat sie dem Autoverkäufer an die Kosten der privaten Verteidigung 4000 Franken zu zahlen.