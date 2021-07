Gerichtsfall Auf dem Firmenkonto fehlten 90'000 Franken: Zweiter Freispruch für eine junge Verkäuferin in einem Geschäft für Kindersachen Das Kreisgericht St.Gallen hat zum zweiten Mal eine Verkäuferin freigesprochen. Es entlastete sie vom Vorwurf, rund 90‘000 Franken veruntreut zu haben.

Das Kreisgericht St.Gallen sprach eine junge Frau zum zweiten Mal frei.

Bild: Hanspeter Schiess

Eine junge Verkäuferin wurde von ihrer Chefin beschuldigt, in einem Geschäft für Kindersachen Geld gestohlen zu haben. Falls sie es nicht selber getan habe, sei sie als Filialleiterin dafür verantwortlich zu machen, dass sie die Veruntreuung durch Dritte nicht verhindert habe, lautete ein weiterer Vorwurf. Bereits im Juni 2017 sprach das Kreisgericht St.Gallen die junge Frau von Schuld und Strafe frei.

Da die Gegenpartei das Urteil nicht akzeptierte, kam es zu einem längeren Hin und Her: Das Kantonsgericht wies den Fall zur Ergänzung der Beweisuntersuchung an die Staatsanwaltschaft zurück. Darauf gab es eine Einstellungsverfügung, die wiederum angefochten wurde. Fünf Jahre nach dem ersten Urteil beurteilte nun das Kreisgericht St.Gallen den Fall in neuer Besetzung zum zweiten Mal und kam zum Schluss: Die junge Frau ist unschuldig.

Mehr Aufgaben, aber nicht die Filialleitung

Laut Anklageschrift schloss die Beschuldigte im Sommer 2014 im Fachgeschäft für Kindersachen ihre Lehre ab. Danach wurde sie als Mitarbeiterin mit einem 100-Prozent-Pensum angestellt. Neben ihr arbeiteten weitere Lehrlinge und Angestellte in der Filiale. Als die Filialleiterin im Herbst 2014 kündigte, erhielt sie eine Umsatzbeteiligung von einem Prozent. Die Arbeitgeberin stellte sich auf den Standpunkt, sie habe ihre junge Angestellte damit faktisch zur Filialleiterin gemacht.

Die Beschuldigte betonte dagegen, alle Angestellten seien gleichberechtigt gewesen. Die Kassaabrechnungen hätten sie praktisch immer zu zweit gemacht. Da sie am längsten in der Filiale gearbeitet habe, habe sie etwas mehr Aufgaben als die anderen übernommen. Filialleiterin sei sie aber nie gewesen. Auch beteuerte sie, nie Geld abgezweigt zu haben. Sie sei stolz darauf gewesen, nach der Lehre weiter im Laden arbeiten zu können und habe sich entsprechend eingesetzt.

Auf Firmenkonto fehlten Tageseinnahmen

Konkret ging es darum, dass im Zeitraum zwischen Oktober 2014 bis Dezember 2015 an mehr als 90 Tagen Tageseinnahmen von insgesamt rund 90'000 Franken nicht auf das Firmenkonto einbezahlt wurden. Zudem sollen in elf Fällen Stornos im Umfang von rund 2400 Franken manipuliert und ein Geschenkgutschein von 150 Franken entwendet worden sein.

Seiner Mandantin sei ein grosser Schaden entstanden, erklärte der Rechtsvertreter der Geschäftsinhaberin. Dafür müsse die Beschuldigte im Sinne der Anklage mit einer bedingten Geldstrafe und einer Busse bestraft werden. Ausserdem beantragte er Schadenersatz.

Wie ein Damoklesschwert begleitet

Der Verteidiger forderte mit Vehemenz einen erneuten Freispruch. Es sei erstaunlich, dass überhaupt Anklage gegen die junge Frau erhoben worden sei. Der Staatsanwalt habe offensichtlich «Contre Coeur» gehandelt, da er in der Anklageschrift schreibe, dass sich der Verdacht der Veruntreuung gegen die Beschuldigte trotz umfassender Abklärungen nicht zur erforderlichen Gewissheit erhärtet habe. In der Anklageschrift heisst es:

«Wohin dieses Geld ‹verschwand›, liess sich nicht mehr feststellen, wohl auch deshalb nicht, weil die Geschädigte das Manko erst über 1,5 Jahre nach dem ersten Fehlbetrag bemerkte.»

Der vermeintliche Schaden in der Firmenkasse sei nicht erwiesen. Tatsache sei vielmehr, dass in der Verkaufsfirma ein ziemliches Chaos geherrscht haben müsse. So sei geschildert worden, dass die Besitzerin selber ab und zu die Tageseinnahmen mitgenommen oder aus der Kasse «Belohnungen» an die Mitarbeitenden gezahlt habe. Ob diese Beträge verbucht worden seien, werde aus den Akten nicht klar. Man müsse von einer desolaten Geschäftsstruktur mit mangelnder Führungsaufsicht ausgehen.

Freispruch von Schuld und Strafe

Seine Mandantin sei noch sehr jung gewesen, als sie erstmals mit den Vorwürfen konfrontiert worden sei. Mittlerweile seien sechs Jahre ins Land gezogen, in denen die leidige Geschichte sie stets wie ein Damoklesschwert begleitet habe. Der Verteidiger betonte:

«Das tut etwas mit einem jungen Menschen. Ich hätte ihr unbeschwertere Jahre gewünscht.»

Das Kreisgericht St.Gallen sprach die junge Frau sowohl vom Vorwurf der Veruntreuung als auch vom Vorwurf der ungetreuen Geschäftsbesorgung frei. Im Arbeitsvertrag werde die Beschuldigte als Verkaufsberaterin bezeichnet. Somit gehe das Gericht davon aus, dass sie nicht Filialleiterin gewesen sei. Auch die Höhe der Entschädigung spreche nicht für eine Position als Vorgesetzte. Für den Vorwurf, sie selber habe das Geld veruntreut, gebe es keine hinreichenden Beweise. Die vom Gericht befragte Zeugin habe ebenfalls ausgesagt, dass die Kassaabrechnungen jeweils von zwei Angestellten gemacht worden seien.