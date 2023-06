Gericht Er wollte Drogen im Darknet verkaufen: Angeklagter kommt mit milder Strafe davon Ein 28-jähriger Schweizer bestellte im Darknet Drogen für den Eigenkonsum: Kokain, Amphetamin, Ecstasy. Vor drei Jahren beschloss er, mit dem Konsum aufzuhören. Anstatt die verbliebenen Drogen zu entsorgen, hatte er die verhängnisvolle Idee.

Der Angeklagte steckte in den Vorbereitungen zum Drogenverkauf im Darknet. Er wurde aber verhaftet, bevor es dazu kam. (Symbolbild) Bild: DPA

Der Beschuldigte hatte bereits 2019 für den Eigenkonsum online im Darknet Drogen bestellt. Dabei handelte es sich um rund 200 Gramm Kokaingemisch, 368 Gramm Amphetamin mit Coffein, 145 Gramm Ecstasy, 188 Gramm Cannabis und rund 35 Gramm andere Drogen. Laut Anklageschrift kam er im Verlaufe des Jahres 2020 zur Einsicht, dass er aus gesundheitlichen Gründen mit dem Drogenkonsum aufhören muss.

Anstatt die verbliebenen Drogen zu entsorgen, hatte er die verhängnisvolle Idee, sie im Darknet zum Verkauf anzubieten. Einige Zeit später kam er in Kontakt mit einem Unbekannten, der ihm das Angebot machte, die Drogen via eine vom ihm erstellte Seite im Darknet abzusetzen. Er bot ihm an, für einen Erlösanteil von 20 Prozent den Online-Verkauf zu übernehmen. Dem Beschuldigten sollten die verbleibenden 80 Prozent zukommen. Er erhielt die Anweisung, nach entsprechendem Bestellungseingang die Drogen direkt von seiner Adresse an die Käufer zu versenden.

Damit der Kontaktmann die Drogen im Darknet anpreisen konnte, erstellte der Beschuldigte Fotoaufnahmen. Er beschriftete dabei die Betäubungsmittel mit einem «Label». Diese Aufnahmen sandte er an den Kontaktmann, damit der die zu veräussernden Drogen unter Verwendung dieser Fotos anpreisen sollte. Zu einem Verkauf kam es dann aber nicht.

Springmesser und Stichwaffe entdeckt

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Beschuldigten entdeckte die Polizei nicht nur die Drogen, sondern auch ein verbotenes Springmesser und eine verbotene Stichwaffe. Entsprechend wurde er von der Staatsanwaltschaft wegen Übertretung und Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Widerhandlung gegen das Waffengesetz angeklagt.

Die Anklageschrift enthielt ein Urteilsdispositiv im abgekürzten Verfahren. Die Voraussetzungen dazu seien erfüllt, der Beschuldigte geständig und mit dem Urteilsvorschlag einverstanden, begründete der Staatsanwalt an der Verhandlung am Kreisgericht St.Gallen das Vorgehen.

Strafmass als milde bezeichnet

Als Sanktion beantragte der Staatsanwalt eine bedingte Freiheitsstrafe von 22 Monaten und eine Busse von 300 Franken. Angesichts der Kokainmenge und auch in Anbetracht der weiteren Drogen hätte sich der Beschuldigte im Klaren sein müssen, dass damit die Gesundheit einer Vielzahl von Personen gefährdet werden könne. Strafmindernd habe er berücksichtigt, dass der Angeklagte bei der Verhaftung erst in den Vorbereitungen zum Drogenverkauf gewesen und es zu keiner Übergabe gekommen sei. Strafverschärfend habe sich der Waffenbesitz ausgewirkt.

Das Kreisgericht St.Gallen erhob die Anträge zum Urteil. Das Richtergremium erachte das Strafmass als sehr milde, erklärte der vorsitzende Richter zum Entscheid. Es liege aber gerade noch «im Bereich des Guten». Die Verfahrenskosten belaufen sich auf rund 20’000 Franken. Sie hat der Beschuldigte zu zahlen.