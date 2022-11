Gerettet Grossandrang beim Café Med in der DenkBar: Fortbestand der medizinischen Kaffeerunde ist vorläufig gesichert Das vom Rorschacher Kinderarzt Renzo Ghisla initiierte Café Med ist ein unentgeltliches Angebot der Akademie Menschenmedizin für Patientinnen und Patienten. Die Weiterführung dieser medizinischen Sprechstunde stand bis vor kurzem wegen des geringen Interesses auf der Kippe.

Renzo Ghisla freut sich, dass das Café Med nun doch auf grosses Interesse stösst. Bild: Rudolf Hirtl

Der frühere Rorschacher Kinderarzt Renzo Ghisla hat das Café Med lanciert. Diese Kaffeerunde in der DenkBar in St.Gallen ist Anlaufstelle für Menschen, die in entspanntem Ambiente über ihre gesundheitlichen Probleme reden möchten. Bisher nutzen nur wenige Frauen und Männer das Gratisangebot. Seit das «Tagblatt» darüber berichtete (Ausgabe vom 15. Oktober 2022), hat sich dies aber schlagartig geändert. Am Montag wurden die Ärztinnen und Ärzte im Café beinahe überrannt.

«Wir wurden vom Anlauf völlig überrascht, was zu einem Chaos zu Beginn geführt hat», sagt Renzo Ghisla mit einem Schmunzeln.

Die elf Ärzte hätten aber nach und nach mit allen Personen reden können. Diese haben dann die DenkBar laut des ehemaligen Leiters der Kinder-Kardiologie am Kinderspital St.Gallen sehr zufrieden verlassen. Gesamt seien 41 Personen zwischen 16 und 19 Uhr erschienen.

Auch das Café-Personal arbeitet gratis

«Es war für Ärzte, Disponentinnen und auch das Personal der DenkBar eine verdiente Bestätigung, dass ihre Bemühungen erfolgreich sind. Die DenkBar macht am Montagnachmittag für die Café-Med-Treffen extra auf und das Personal arbeitet gratis. Die Konsumationen decken ihren Aufwand kaum», sagt Ghisla dankbar.

Unter den Gästen seien mehr Frauen, häufig begleitet von ihren Männern. Aber auch jüngere Männer hätten vom Angebot profitiert. Was für Themen wurden angesprochen, konnte Leuten schon final geholfen werden? Ghisla: «Die Bestätigung von Diagnosen, die von noch unerfahrenen Ärzten gestellt wurden und noch nicht definitiv waren und Hilfe zur Zusage bei Eingriffen beispielsweise. Wir hatten auch einen komplizierten Fall mit einer mehrmals operierten angeborenen Missbildung, die zu lähmenden Folgeschmerzen geführt hat, oder aber die Erklärung von medizinischen Beurteilungen und Laborresultaten oder die Abwägung von konservativen gegenüber operativen Therapien bei orthopädischen Problemen, häufig betreffen diese die Sprunggelenke.»

Er hoffe sehr, dass es nun eine Langzeitwirkung gebe und das Angebot häufiger genutzt werde. «Eine leichte Abnahme wird es geben, das war wirklich ein ungewöhnlicher Andrang. Mit 10 bis 15 Leuten je Treffen können wir ohne Stress unsere Aufgabe umsetzen und lange Wartezeiten verhindern.»

Fehlende Fachgebiete abdecken

Er habe noch einige Kolleginnen und Kollegen, die in den kommenden Jahren ihre Praxis altershalber aufgeben werden und sich ein Mitmachen vorstellen könnten. Sie würden dann Fachgebiete abdecken, die im Moment noch frei seien - Ophthalmologe (Augen), Gynäkologie und Gastroenterologie.

Das nächste Café Med in der DenkBar ist am Montag, 28. November.

Im Dezember gibt es eine Pause und am 30. Januar 2023 geht's weiter.