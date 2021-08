Genuss Ein Ingenieur und eine Lehrerin haben im St.Galler Quartier St.Otmar das Kafi Otmar eröffnet: «Das Café ist unser Hobby» Esther Baumann und Philipp Egger lieben guten Kaffee und richten gern schön ein. In ihrem neuen Kafi Otmar neben der St.Leonhardskirche leben sie beide Vorlieben aus. Die Quartierbewohner freut's.

Philipp Egger und Esther Baumann öffnen das Kafi Otmar nur am Freitag und Samstag. Bild: PD

Ein altes Radio, ein abgeliebter Teddybär, kleine Vasen mit Trockenblumen. Das liebevoll eingerichtete Kafi Otmar neben der St.Leonhardskirche wirkt so, als wäre es schon immer da. Dabei hat es erst im Juli im alten Backsteinhaus an der Büchelstrasse 6 aufgemacht. Man kann auch draussen Kaffee trinken und dem Treiben in der Lustgartenstrasse zuschauen. Das Licht ist warm. Esther Baumann serviert einen Cappuccino mit perfektem, feinporigem Milchschaum. Die Tische und Stühle aus Holz haben Patina, kleine Kratzer. «Ich mag Holz, es hat eine schöne Wärme», sagt die 32-Jährige.

Esther Baumann und ihr Partner Philipp Egger sind Quereinsteiger. Beide arbeiten Teilzeit: sie als Lehrerin, er als Ingenieur. Darum hat das Kafi Otmar nur am Freitag und am Samstag von 14 Uhr bis Mitternacht offen. «Das Café ist unser Hobby», sagen sie. «Wir führen es aus Leidenschaft.»

Die Suche nach dem perfekten Milchschaum

Der Kaffee kommt von einem Freund, der ebenfalls im Quartier wohnt und Bohnen röstet. Er führte sie in das Baristahandwerk ein. «Den perfekten Milchschaum zu machen, ist eine Wissenschaft für sich», sagt Baumann. Sie mag den Cappuccino mit viel Milch, ihr Partner hingegen mit wenig Schaum, weshalb auf der Karte auch ein kleiner Cappuccino steht.

Ein anderer Freund steuert das Bier bei. Viel von der Einrichtung kommt von den benachbarten Läden Collage Vintageshop von Daniela Sabato und Lustgarten 5 von Vreni Güntzel. Man kennt sich, man hilft sich. Die Cafébetreiberin sagt:

«Seit wir im Quartier aktiv sind, tun sich plötzlich neue Begegnungen und Beziehungen vor der Haustüre auf.»

Die Lampen über der Kaffeemaschine brannten früher in SBB-Zügen, in einer Zeit, in der es noch keine Autobahnen und Handys gab. «Wir vermuten, dass damals Kerzen drin waren. Wir haben sie selbst elektrifiziert.»

Den Estrich der Eltern geplündert

Esther Baumann und Philipp Egger renovierten den Raum monatelang, frischten den Fischgratparkett auf. Die Decke bemalten sie zwischen den Stuckaturen in zartem Lindengrün, die Wände verzierten sie mit einem Blumenornament, das sie in den Ferien in Bergün an einer Hausecke gesehen hatten. «Wir lieben es, schön einzurichten.»

Für das Kafi Otmar plünderten sie den Estrich ihrer Eltern und gingen auf Brockitour. Ein Teakholztisch und ein grünes Sofa sind stilvoll arrangiert. Im Brocki Degersheim ergatterte Esther Baumann kleine Weingläser, «die ich unbedingt wollte für mein Kafi». Sie backt jede Woche drei Kuchen, etwa einen Aprikosen-Walnuss-Lavendelkuchen. Auch die Guetsli zum Kaffee sind hausgemacht.

Cocktails wecken Erinnerungen

Die kleine Cocktailkarte widerspiegelt ebenfalls persönliche Vorlieben der Gastgeber. Der bittere Cocktail Otmar aus Cynar und Wermuth ist Baumanns Favorit zum Apéro. Philipp Egger hingegen freut sich jedes Mal, wenn jemand einen Espresso Martini bestellt, seinen Lieblingsdrink. Den Hathi Breeze aus Amarula und Gin hat das Paar einmal an einem Fest serviert. «Der Cocktail ist eine schöne Erinnerung daran.»

Manche Geschichten schaffen es bis auf die Karte. Sie sind überall. Man muss nur genau hinsehen und hinhören. Das tun viele. Das Kafi Otmar läuft bisher vielversprechend. Der gute Kaffee hat sich herumgesprochen. Auch der Schoggikuchen. Vieles ist Bio. Aber immer auf Holz.