«Genug ist genug»: Verwaltungsratspräsidentin Kathrin Hilber und drei weitere Verwaltungsräte der Sana Fürstenland AG verzichten auf Wiederwahl Die Hinweise auf personelle Veränderungen bei der Sana Fürstenland AG haben sich in den vergangenen Tagen verdichtet. Nun ist klar: An der Generalversammlung von heute Dienstag haben die Präsidentin und drei Verwaltungsräte ihren Verzicht auf eine Wiederwahl für eine weitere Amtsdauer bekanntgegeben.

Kathrin Hilber, Verwaltungsratspräsidentin der Sana Fürstenland AG, verzichtet auf eine Wiederwahl. Bild: Ralph Ribi

(pd/woo) Kathrin Hilber, Erol Doguoglu, Urs Kempter und Monika Wohler verzichten auf eine Wiederwahl in den Verwaltungsrat der Sana Fürstenland AG. Dies teilten sie am Dienstagmittag in einer Medienmitteilung mit. Sie hätten ihre Nachfolge «längst umsichtig geplant», heisst es in dieser. Sie wollten ihre Ämter übergeben, wenn die nächste Projektphase «erfolgreich abgeschlossen und die Ablösung auch aus betrieblicher Sicht zu verantworten ist». Dieser Schritt komme nun früher als geplant.

Von den Misstrauensäusserungen gegenüber dem Verwaltungsrat habe dieser aus den Medien erfahren, heisst es weiter in der Mitteilung.

«Inhalt und Stil dieser Kommunikation wirken sich auf den Zeitpunkt dieses Entscheides aus.»

Kathrin Hilber, Erol Doguoglu, Urs Kempter und Monika Wohler verzichten darum auf eine Wiederwahl für die neue Amtsdauer und stellen ihr Mandat am 30. Juni zur Verfügung.

Mitglieder bleiben spätestens bis Ende Jahr

Die vier Mitglieder seien aber bereit, die Verantwortung für die Betriebe der Sana «im Interesse des Gemeinwohls» zu tragen bis Nachfolgerinnen und Nachfolger gefunden seien, längstens aber bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Seit Juni 2013 hätten die abtretenden Personen zusammen mit den von den Gemeinden mandatierten Mitgliedern des Verwaltungsrates, Helen Alder, Boris Tschirky und Heinz Loretini, «mit viel Engagement» den von den Stimmbürgern erteilten Auftrag umgesetzt, heisst es weiter.

Im Vordergrund sei immer gestanden, für die betagten Menschen in den Betrieben Espel und Schwalbe eine hohe Pflege-und Betreuungsqualität sicherzustellen. Parallel dazu sei ein «überzeugendes» Neubauprojekt Alterszentrum Fürstenland entwickelt worden. Die beiden Betriebe Espel und Schwalbe würden im November zudem endlich unter dem gemeinsamen Dach des «Betagtenzentrum Schwalbe» integriert sein.

Verwaltungsrat habe immer transparent informiert

Eine gute Zusammenarbeit im Verwaltungsrat sowie der regelmässige Austausch mit dem Gossauer Stadtrat und den Aktionären hätten den Weg der Sana Fürstenland geprägt, heisst es weiter. «Der Verwaltungsrat informierte jederzeit transparent und wurde bei allen wichtigen Entscheiden durch den Stadtrat und die Aktionäre vollumfänglich unterstützt.»

Es sei eine Stärke dieses Verwaltungsrates gewesen, dass alle Entscheide gemeinsam gefällt wurden und im regelmässigen Austausch mit dem Hauptaktionär umgesetzt werden konnten.

Für die Sana Fürstenland und den Stadtrat habe es immer ein gemeinsames Ziel gegeben: der Neubau auf dem Areal Andreaszentrum. In den letzten sieben Jahren sei viel gearbeitet worden.

«Trotz Widerständen und Hindernissen auf verschiedenen Ebenen wurde viel erreicht.»

Die Betriebe arbeiteten gut. Seit über drei Jahren sei das zukunftsweisende Projekt allerdings blockiert. Die Stadt – für das Bewilligungsverfahren im Sondernutzungsplan verantwortlich – müsse für ihre Fehler geradestehen. Die Sana Fürstenland würden diese Unzulänglichkeiten aber viel Geld kosten.

Rufschädigende Unwahrheiten verbreitet

Das öffentlich geäusserte Misstrauen gegenüber dem Verwaltungsrat habe eine Plattform geboten, «rufschädigende Unwahrheiten» über die Sana Fürstenland und ihre Personen zu verbreiten, heisst es weiter. Genug sei genug. «Zum Glück lassen sich die Geschäftsleiterin und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Berufsalltag mit den betagten Menschen nicht zu sehr beeinflussen von den intransparenten Ränkespielen und den vielen Konfliktfeldern, die ein zukunftsweisendes Alterszentrum der Stadt Gossau seit Jahren verhindern.»