Gemeindeversammlung Rorschacherberg: Bürger pochen auf grüne Energie An der Bürgerversammlung Rorschacherberg stimmten die Anwesenden einem Freiwilligen Zustupf von zwei Millionen Franken an Goldach und Rorschach zu. Zu reden gab das Thema Photovoltaik. Martin Rechsteiner

In der Mehrzweckhalle Rorschacherberg blieben an der Versammlung nur wenige Plätze frei. (Bild: mre)

323 Bürgerinnen und Bürger – 16 mehr als im Vorjahr – haben sich am Mittwochabend in der Mehrzweckhalle Rorschacherberg eingefunden. Das sind rund 7,3 Prozent aller Stimmberechtigten im Dorf. Die Rechnung 2018, die mit einem Plus von über zwei Millionen Franken geschlossen hat, passiert die Abstimmung ohne Gegenwind, ebenso das Budget 2019, das eine Steuerfusssenkung um 3 Prozentpunkte auf neu 99 umfasst.

CVP stellt Fragen zur Arbeitsvergabe

Auch die Einführung von Tagesstrukturen an Schulen und Kindergärten heissen die Stimmberechtigten damit kommentarlos gut. Ebenfalls die zwei Millionen Franken, mit welchen Rorschacherberg nun freiwillig Goldach und Rorschach im A1-Zubringerprojekt unterstützt. CVP-Ortspräsident Gregor Thurnherr fragt den Gemeinderat, weshalb dieser die Arbeiten am Mühltobelbach an eine auswärtige Firma vergeben hatte. Der Rat argumentiert, dies sei rechtlich nicht anders möglich gewesen.

Bürger haben es mit der Fotovoltaik eilig

Zu reden gaben Anträge eines Votanten, die Fotovoltaikanlagen auf Dächern von Gemeindegebäuden, insbesondere auf dem neuen Bauamt, fordern. Die Bürger stimmen zu. Gemeindepräsident Hirs betont, dies sei ohnehin in Planung. Die Bürger verlangen allerdings konkret, dass die Gemeinde bis zur Versammlung 2020 Pläne und einen Kredit vorlegt, unabhängig davon, ob sich Einwohner am Projekt beteiligen wollen oder nicht. Zudem soll die Gemeinde CO2-Neutrale Heizsysteme finanziell fördern anstelle der Elektromobilität wie bisher.