Gemeindeversammlung Horn: Grünaustrasse wehrt sich mit Erfolg

Die Schulgemeinde Horn steht finanziell gut da. Zum zweiten Mal in Folge beantragte der Schulrat den Schulbürgern eine Steuerfusssenkung. Dies, just nachdem die Turnhalle für 8,3 Millionen Franken saniert und zu einer Mehrzweckhalle ausgebaut wurde und just vor dem Kreditantrag in Millionenhöhe für die Umsetzung einer Kindergarten-Strategie mit einem neuen Kindergarten an der Feldstrasse. Das Budget 2020 sieht bei einem Gesamtaufwand von 7,726 Millionen ein Defizit von 516700 Franken vor. Gemäss Urs Bodenmann, im Schulrat zuständig für die Finanzen, kann der Aufwandüberschuss mit einer Entnahme aus den Reserven gedeckt werden.

Dem Budget 2020 und einer Senkung des Steuerfusses um drei auf 77 Prozentpunkte stimmten die Schulbürgerinnen und -bürger diskussionslos und mit einer Gegenstimme zu. Schulrat Christoph Egli informierte über die Kindergarten-Strategie. Er sagte, in den letzten Jahren seien zwei Kindergarten-Züge ausreichend gewesen. Ab dem Schuljahr 2022/2023 sei aufgrund steigender Kinderzahlen ein dritter notwendig. Der Schulrat plant folgendes: Als erstes in den Jahren 2020 und 2021 den Bau eines neuen Kindergartens an der Feldstrasse bei der Mehrzweckhalle, danach etappiert die Sanierung der Kindergärten an der Bogen- und an der Himmelrichstrasse. Die geschätzten Totalkosten: gut vier Millionen Franken. Im Mai möchte der Schulrat gemäss Egli einen Kredit einholen. (dwi)