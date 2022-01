Gemeinderatswahlen Nur noch zwei statt drei: In Steinach kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dominik Aliesch und Diego Müggler Am 13. Februar wählen die Steinacher Stimmberechtigten ihren neuen Gemeinderat. Wie schon beim ersten Wahlgang im November treten Dominik Aliesch (SVP) und Diego Müggler (parteilos) wieder an. Anders als angekündigt hat sich aber Andreas Graf (parteilos) zurückgezogen. Das Amt sei Zeitverschwendung.

Dominik Aliesch (links) oder Diego Müggler: Am 13. Februar entscheiden die Steinacherinnen und Steinacher, wer in den Gemeinderat einziehen wird. Bilder: Michel Burtscher/Perrine Woodtli

Sieben Mitglieder zählt der Steinacher Gemeinderat für gewöhnlich. Aktuell besteht das Gremium aber bloss aus sechs Frauen und Männern. Seit dem Rücktritt von Roland Etter (parteilos) Ende 2021 ist ein Sitz im Gemeinderat vakant. Aber nicht mehr lange. In drei Wochen wählen die Steinacher Stimmberechtigten Etters Nachfolger. Nachdem im ersten Wahlgang am 28. November niemand das absolute Mehr von 661 Stimmen erreicht hatte, ist am 13. Februar nun ein zweiter Wahlgang nötig.

Ins Rennen steigen wie schon beim ersten Wahlgang Dominik Aliesch von der SVP und der parteilose Diego Müggler. Beide hatten noch am Wahlsonntag versichert, erneut anzutreten. Auch der dritte Kandidat, Andreas Graf, hatte damals angekündigt, sich «selbstverständlich» erneut zur Wahl zu stellen. Dies obwohl er mit 220 Stimmen deutlich zurücklag. Dominik Aliesch holte mit 527 die meisten Stimmen, Diego Müggler vereinte 515 Stimmen auf sich.

Inzwischen hat Graf seine Meinung geändert. Er wird am 13. Februar nicht kandidieren. Er bezweifle, dass man als Steinacher Gemeinderat «etwas Gescheites» bewirken könne, sagt der 58-Jährige:

«Das ist Zeitverschwendung.»

Es gebe aktuell wichtigere Herausforderungen in der Gesellschaft, für die er sich engagieren wolle, sagt Graf, der betont, parteifrei und nicht parteilos zu sein, da er «frei von jeglicher Partei» sei.

Andreas Graf tritt am 13. Februar nicht erneut zur Wahl an. Michel Canonica (22. Februar 2019)

Konkurrenten sind überrascht von Grafs Rückzug

Damit kommt es am 13. Februar nun zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Dominik Aliesch und Diego Müggler. Es dürfte spannend werden. Die beiden Kandidaten trennten im ersten Wahlgang gerade einmal zwölf Stimmen. Das knappe Ergebnis überraschte, da Aliesch als Favorit ins Rennen gestiegen war. Der 38-Jährige zeigte sich dennoch zufrieden mit seinem Resultat. Genau wie Diego Müggler, der mit seinen 18 Jahren mit Abstand der jüngste Kandidat ist. Das gute Resultat zeige, dass Steinach bereit sei für mehr Junge in der Lokalpolitik, sagte er nach der Wahl.

Mit Andreas Grafs Verzicht auf eine erneute Kandidatur ergibt sich für den zweiten Wahlgang eine neue Ausgangslage. Er sei überrascht gewesen, als er von Grafs Rückzug gehört habe, sagt Diego Müggler.

«Angesichts seines Resultats im ersten Wahlgang scheint mir das aber sinnvoll.»

Ob sich Grafs Rückzug nun positiv auf seine Wahlchance auswirkt, sei schwierig abzuschätzen. «Andreas Graf, Dominik Aliesch und ich sind drei komplett verschiedene Typen, die auch verschiedene Leute ansprechen», sagt Müggler, der parteilos ist, aber gemäss eigener Aussage mit den Sozialdemokraten und den Grünen sympathisiert. Natürlich hoffe er aber, dass er nun viele der 220 Stimmen von Graf für sich gewinnen könne.

Auch Dominik Aliesch war davon ausgegangen, dass Andreas Graf im zweiten Wahlgang wieder kandidieren wird. «Dass er nun nicht antritt, überrascht mich schon ein wenig.» Es werde sich am Wahltag zeigen, ob sich dies positiv auf seine Wahlchance ausgewirkt hat, so Aliesch.

Wienerli und Flyer

Er werde seinen Wahlkampf trotz der veränderten Ausgangslage wie geplant weiterführen, sagt Aliesch, der bereits 2020 für den Steinacher Gemeinderat kandidiert hatte. Der SVP-Mann sagt:

«Ich möchte auch im Wahlkampf für den zweiten Wahlgang meine Kompetenzen hervorheben.»

Das seien unter anderem sein beruflicher Werdegang als Projektleiter, seine Aus- und Weiterbildungen sowie seine Vernetzung mit jungen und alten Steinacherinnen und Steinachern sowie seine grosse Verbundenheit mit dem Dorf. Am 29. Januar, 10 bis 11.30 Uhr, ist Aliesch vor dem Gemeindehaus anzutreffen. «Ich möchte mit der Bevölkerung bei einem Getränk und Wienerli in Kontakt kommen und Red und Antwort stehen.»

Auch Diego Müggler geht noch einmal auf Stimmenfang. Er hat seine Wahlplakate wieder aufgestellt und Flyer drucken lassen. Diese hat er persönlich im Dorf verteilt und sich von Haus zu Haus geklingelt. «Da ich gerade Semesterferien habe, hatte ich gut Zeit dafür», sagt der Steinacher, der Politikwissenschaften und Geografie studiert. «Dabei entstanden viele schöne Gespräche und ich konnte mich den Leuten noch einmal persönlich vorstellen», sagt Müggler. «Und ich habe auch einige neue Leute kennen gelernt.»