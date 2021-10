Gemeinderat Nach nur drei Jahren im Amt: Die Wittenbacher SP-Gemeinderätin Silvia Schlegel tritt zurück Der Wittenbacher Gemeinderat verliert die einzige Frau und das einzige SP-Mitglied: Silvia Schlegel hat ihren Rücktritt bekannt gegeben. Sie sass seit 2019 im Gremium.

Silvia Schlegel vor ihrer Wahl in den Gemeinderat. Bild: Ralph Ribi

Silvia Schlegel wird per 31. Dezember 2021 aus dem Gemeinderat Wittenbach austreten. Der Gemeinderat habe den Rücktritt entgegengenommen und spreche ihr den besten Dank für ihr Engagement in der Behörde aus, heisst es in einer Mitteilung. Die Sozialdemokratin Schlegel sitzt seit dem 1. Januar 2019 in der Wittenbacher Exekutive und steht seitdem dem Ressort Alter, Gesundheit und Kultur vor.

Sie trat im Gemeinderat die Nachfolge ihres Parteikollegen Thomas Zünd an. «Wer Veränderungen möchte, kann nicht nur verlangen, sondern sollte etwas dafür tun», begründete sie im Jahr 2018 gegenüber dem «Tagblatt» ihre Motivation für die Kandidatur. Ausserdem könne sie sich das Amt zeitlich gut einrichten, da ihre Kinder bald erwachsen seien, sagte die 1976 geborene und in Wittenbach aufgewachsene SP-Politikerin.

Gemeinderat muss eine gewisse Zeit mit einer Person weniger auskommen

Warum sie nun zurücktritt, geht aus der Mitteilung der Gemeinde nicht hervor. Telefonisch war sie am Mittwochnachmittag für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Im Herbst des vergangenen Jahres wurde Schlegel mit 1538 Stimmen für die Legislatur 2021 bis 2024 wiedergewählt. Neben ihr sitzen im Gemeinderat derzeit Gemeindepräsident Oliver Gröble (parteilos) sowie Beni Gautschi (CVP), Stefan Bacher (FDP), Thomas Meister (CVP), Urs Schnelli (SVP) und Boris Schedler (FDP).

Mit dem Rücktritt Schlegels verliert das Gremium die einzige Frau und das einzige SP-Mitglied. Ob auf Schlegel eine Parteikollegin folgt, wird sich zeigen. Klar ist, dass der Gemeinderat für eine gewisse Zeit mit einem Mitglied weniger auskommen muss – die Dauer ist abhängig davon, wie viele Wahlgänge es gibt. Die Gemeinde hat den ersten Wahlgang auf den 13. Februar 2022 angesetzt. Die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen läuft am 23. November 2021 ab. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 3. April 2022 statt.