Gemeindepolitik Chaotische Bürgerversammlung in Wittenbach: Stimmberechtigte genehmigen Budget 2022 äusserst knapp Nach einer hitzigen Diskussion haben die Wittenbacherinnen und Wittenbacher das Budget 2022 am Montagabend knapp angenommen. Gemeindepräsident Oliver Gröble versprach, die kritischen Rückmeldungen zu analysieren. Weiter genehmigten die Bürgerinnen und Bürger die Sanierung und Tempo-30-Umgestaltung der Grünaustrasse.

Die Wittenbacher Bürgerversammlung findet jeweils im Oberstufenzentrum Grünau statt. Benjamin Manser

Ausgerüstet mit Stimmzettel und Maske haben sich die Wittenbacherinnen und Wittenbacher am Montag im OZ Grünau versammelt. 194 Frauen und Männer waren anwesend – oder 3,3 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger.

Haupttraktandum waren das Budget und der Steuerplan 2022. Das Budget 2022 weist bei einem Gesamtaufwand von 53,2 Millionen Franken und einem Gesamtertrag von 48,5 Millionen Franken ein Defizit von 4,7 Millionen Franken aus. Das Eigenkapital liegt bei 18,9 Millionen Franken. Der Gemeinderat beantragte einen unveränderten Steuerfuss von 133 Prozent.

Mitte-Partei empfahl Ablehnung des Budgets

Das Budget und die Finanzplanung hatten in den vergangenen Wochen Kritik ausgelöst. Bereits an der Bürgerinformation vor drei Wochen äusserten einige Anwesende ihre Zweifel, was die finanzielle Entwicklung angesichts der anstehenden Defizite in den nächsten Jahren anbelangt.

Die Mitte-Partei empfahl im Vorfeld zudem, das Budget abzulehnen. Begründet wurde dies mit der Erhöhung des Personalaufwandes um rund 970'000 Franken. Auch die Investitionen von 435'000 Franken für die Neumöblierung im Gemeindehaus seien zu hoch, hiess es in der Mitteilung. Es sollten nur absolut notwendige Aufwendungen getätigt werden und nicht auch noch die wünschenswerten.

Es überrascht daher nicht, dass es am Montag zu Diskussionen kam.

Anwesende äussern Kritik

Eines vorweg: Budget und Steuerplan wurden genehmigt – wenn auch äusserst knapp mit 90 Ja-Stimmen, 84 Nein-Stimmen und mehreren Enthaltungen. Bis die Anwesenden aber überhaupt einmal über das erste Traktandum abstimmen konnten, vergingen knapp zwei Stunden.

Oliver Gröble, Gemeindepräsident Wittenbach. Michel Canonica

Nachdem Gemeindepräsident Oliver Gröble auf die wichtigsten Punkte im Budget 2022 und in der Finanzplanung eingegangen war, meldeten sich zahlreiche Anwesende zu Wort.

Einige sparten nicht mit Kritik. Das Budget sei unverständlich und zahlreiche Informationen würden fehlen, bemängelte ein Mann. Ein anderer Bürger warf der Gemeinde vor, verantwortungslos mit den Steuergeldern umzugehen.

Bürgerschaft kürzt dem Gemeinderat Betrag für neue Möbel

Einige Anwesende stellten Anträge. So beantragte eine Wittenbacherin, die 435’000 Franken für die Neumöblierung im Gemeindehaus zu streichen und stattdessen nur einen Beitrag für das absolut Notwendige ins Budget aufzunehmen. Man wolle nicht alle Möbel gleich im nächsten Jahr ersetzen, betonte Gröble, sondern nach und nach in den nächsten Jahren. Einige Einrichtungen seien 40 Jahre alt.

Die Antragsstellerin beharrte darauf, dass die Gemeinde vorerst nur jene Möbel ersetzen soll, die es wirklich nötig hätten. Laut Gröble betrifft dies vor allem die Einrichtungen der Bauverwaltung und der Schulverwaltung. Die Kosten dafür belaufen sich auf 160'000 Franken. Über diesen Betrag stimmten die Anwesenden schliesslich ab. Der Antrag wurde mit 85 Ja-Stimmen, 60 Nein-Stimmen und 27 Enthaltungen angenommen.

Statt 435'000 Franken stehen dem Wittenbacher Gemeinderat vorerst nur 160'000 Franken für die Neumöblierung im Gemeindehaus zur Verfügung. Adriana Ortiz Cardozo

Bürger plädiert für mehr Vertrauen in den Gemeinderat

Ein Wittenbacher wollte gleich mehrere Positionen aus dem Budget 2022 streichen und so insgesamt 821'400 Franken einsparen. Er schlug unter anderem vor, auf den zusätzlichen Beitrag an den Wildpark Peter und Paul, die Anschaffung von Parkuhren und die externe Beratung für die Ortsplanung zu verzichten:

«Gewisse Dinge kann sich eine Gemeinde, der es finanziell nicht gut geht, einfach nicht leisten.»

Thomas Meister, Gemeinderat Wittenbach. Ralph Ribi

Gemeinderat Thomas Meister merkte an, dass man sich damit ins eigene Bein schiesse. Gerade die Ortsplanung müsse man zwingend vorantreiben. «Ich weiss, es sieht momentan düster aus. Aber ich kann ihnen garantieren, wir fahren den Laden nicht an die Wand», sagte er. Man sei an den Massnahmen dran.

Ein anderer Bürger ergriff das Wort. Wittenbach habe diesen Gemeinderat, der das Budget nach bestem Gewissen erstelle, doch selbst gewählt. «Jeder hier, der es offenbar besser weiss, soll sich doch selber als Gemeinderat aufstellen lassen.» Der Antrag wurde schliesslich deutlich abgelehnt.

Durcheinander und Verwirrung

Die Versammlung nahm teilweise chaotische Züge an. Zwischen den zahlreichen Voten und Anträgen war einigen Anwesenden oft nicht klar, über was nun genau abgestimmt wird. Und auch der Gemeindepräsident und der Gemeinderat wirkten nicht immer so, als ob sie noch den Durchblick hätten. So beantragten während des Abends auch zwei Bürger, man solle doch nun endlich übers Budget abstimmen. Als es dann nach fast zwei Stunden so weit war, musste die Stimmenauszählung wiederholt werden. Während einige das Durcheinander amüsierte, schnaubten andere genervt und ungeduldig.

Nachdem Budget und Steuerplan schliesslich knapp genehmigt wurden, bedankte sich Gröble für das Vertrauen und versprach, die Reaktionen vom heutigen Abend zu analysieren.

«Der Gemeinderat wird nun nicht einfach zur Tagesordnung übergehen.»

Grünaustrasse kann saniert werden

Nachdem um 22 Uhr das erste Traktandum abgeschlossen war, verliessen einige Anwesende bereits den Saal. Die weiteren Geschäfte gingen dann relativ rasch über die Bühne. Die Bürgerinnen und Bürger genehmigten einen einmaligen Kredit von 55'000 Franken sowie einen jährlich wiederkehrenden Kredit von 197'000 Franken für die Zusammenführung und Erneuerung der Informatik von Gemeindeverwaltung und Primarschule sowie dessen Unterhalt und Support.

Weiter genehmigten sie knapp 2,1 Millionen Franken für die Grünaustrasse. Diese wird saniert und in eine Tempo-30-Zone umgestaltet. Auch die 1,7 Millionen Franken für die Sanierung der Elektrizitätsversorgung im Bereich der Grünaustrasse wurden deutlich bewilligt.

Die Grünaustrasse wird saniert und in eine Tempo-30-Zone umgestaltet. Lisa Jenny

Nachdem alle Traktanden abgehakt waren, verabschiedete der Gemeinderat Silvia Schlegel. Sie sass seit Januar 2019 für die SP im Gemeinderat und hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschieden, ihr Amt nun niederzulegen.

Silvia Schlegel sass drei Jahre lang im Wittenbacher Gemeinderat. Ralph Ribi

Nach fast drei Stunden endete die Bürgerversammlung. Zahlreiche Anwesende atmeten erleichtert auf, als sie sich kurz vor 23 Uhr von ihren Stühlen erhoben und nach einem hitzigen Abend in die kalte Winternacht verschwanden.