Gemeindepolitik Thal muss vorerst ohne Chef auskommen Aufgrund des Rücktritts von Gemeindepräsident Felix Wüst hat der restliche Gemeinderat die Aufgaben nun neu verteilt.

Miriam Salvisberg, erste Vizepräsidentin Gemeinderat Thal.

Andri Vöhringer

Erst etwas mehr als ein Jahr war Felix Wüst Thals Gemeindepräsident, als er im Februar dieses Jahres bereits seinen vorzeitigen Rücktritt per Ende September 2021 ankündigte. Die Zusammenarbeit im Gemeinderat sei zunehmend schwieriger geworden, teilte der FDP-Politiker damals mit. Der Gemeinderat liess daraufhin verlauten, dass die Meinungen zwischen Felix Wüst und allen übrigen Ratsmitgliedern deutlich auseinandergingen, was dessen Amtsausführung betreffe.



Der ehemalige Thaler Gemeindepräsident Felix Wüst. PD

Am Donnerstag hatte der Nachfolger des heutigen Rorschacher Stadtpräsidenten Robert Raths nun seinen letzten Arbeitstag im Thaler Rathaus. Die Ersatzwahl fand am vergangenen Sonntag statt, weder Michael Fitzi (parteilos) noch Matthias Gehring (SVP) oder Simon Diezi (FDP) erreichten im ersten Wahlgang jedoch das absolute Mehr.

Die Gemeinde Thal muss vorerst also ohne Chef auskommen. Der zweite Wahlgang findet am 28. November statt, Gehring und Diezi treten wieder an. Wüsts Nachfolger wird sein Amt im Januar 2022 antreten.



Bereiche auf mehreren Schultern verteilt

Bis das Thaler Gemeindepräsidium wieder besetzt ist, muss sich der sechsköpfige Gemeinderat nun neu organisieren. Die Anpassungen seien notwendig, um einerseits die Arbeit in den verschiedenen Gremien sicherzustellen und gleichzeitig festzulegen, wer die Verantwortung, beziehungsweise den Vorsitz in den einzelnen Gremien und Kommissionen für die Zeit übernimmt, bis der neue Gemeindepräsident gewählt ist und sein Amt antreten kann. Das schreibt der Gemeinderat Thal in einer Mitteilung.

Die Sitzungen des Gemeinderates leitet künftig Schulratspräsidentin Miriam Salvisberg als erste Vizepräsidentin. Sandra Bischof-Cavelty wurde gemäss Mitteilung zur zweiten Vizepräsidentin gewählt, damit auch in diesem Bereich die Stellvertretung klar geregelt ist. Die Ratsmitglieder behalten die Aufgaben und Präsidiumsaufgaben ihres bisherigen Zuständigkeitsbereiches. Jene Bereiche, in denen ab Oktober eine Vakanz entsteht, seien so auf die Ratsmitglieder aufgeteilt, dass die Mehrbelastung für alle Behördenmitglieder in etwa gleich verteilt sei.



Für den Rat sei es das oberste Ziel, die Führung der Gemeinde in politischer Hinsicht jederzeit sicherstellen sowie die Handlungsfähigkeit von Behörde und Verwaltung garantieren zu können, schreibt dieser weiter. «Die Ratsmitglieder sind überzeugt, dass mit der vorübergehend angepassten Konstituierung eine verlässliche Basis für die kommende Zeit gelegt wurde, in der das Amt des Gemeindepräsidenten vakant ist.»

Gemeinderäte bedauern negative Berichterstattung

Der Gemeinderat unterlässt es in seiner Mitteilung nicht, auch auf die vergangenen Wochen einzugehen. In diesen sei in den Medien verschiedentlich negativ über die Thaler Gemeindebehörde berichtet worden. «Die Ratsmitglieder bedauern diese negative Berichterstattung und halten an dieser Stelle fest, dass die Arbeit im Rat stets konstruktiv und sachbezogen erfolgte.» Natürlich könne und solle rund um ein Sachgeschäft durchaus «gestritten» werden – insgesamt basiere der Umgang in der Behörde jedoch stets auf gegenseitigem Respekt und Anstand.

Die Ratsmitglieder würden sich darauf freuen, wenn der neue Gemeindepräsident gewählt sei und sein Amt antreten werde. Man sei zuversichtlich, dass der neue Gemeindepräsident die notwendige Führungserfahrung mitbringe, für diese Aufgabe im Fokus der Öffentlichkeit geeignet sei und auch bereit sei, sich in die komplexen Abläufe und Projekte einzuarbeiten. (gk/woo)