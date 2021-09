Gemeindepolitik Gossauer Stadtparlament genehmigt 2,15-Millionen-Kredit für Kindergarten-Neubau und stimmt Zusatzantrag zu Das Gossauer Stadtparlament hat am Dienstagabend 2,15 Millionen Franken für einen neuen Kindergarten genehmigt. Diskussionen gab es darüber, ob auf dem Dach eine Fotovoltaikanlage gebaut werden soll oder nicht. Weiter haben die Parlamentsmitglieder zwei vorberatende Kommissionen eingesetzt.

Das Gossauer Stadtparlament tagt jeweils im Fürstenlandsaal.

Benjamin Manser (12. Januar 2021)

Nach zweimonatiger Pause hat sich am Dienstagabend wieder das Gossauer Stadtparlament im Fürstenlandsaal getroffen. Die Traktandenliste ist mit vier Traktanden überschaubar. Parlamentspräsident Matthias Ebneter sagt denn auch gleich zu Beginn, dass es sich um eine kurze Sitzung handeln dürfte.

27 Parlamentarierinnen und Parlamentarier sind anwesend. Entschuldigt haben sich Silvia Galli Aepli (FDP), Markus Bernhardsgrütter (CVP) und Markus Rosenberger (SVP).

Zusatzantrag der Baukommission angenommen

Als erstes widmen sich die Parlamentarierinnen und Parlamentarier dem Kindergarten Haldenbüel. Dieser weist nach 56 Jahren Erneuerungsbedarf auf. Die Gebäudehülle sei ungenügend isoliert und die Haustechnik veraltet, teilte die Stadt Gossau vor einem Monat mit. Weiter entspreche die Raumeinteilung nicht mehr den heutigen Anforderungen, und die Räume seien zu klein. Der Gossauer Stadtrat beantragt deshalb einen Kredit von 2,15 Millionen Franken für einen eingeschossigen Neubau.

Die parlamentarische Baukommission unterstützt die Anträge des Stadtrates. Zusätzlich beantragt sie, dass auf dem Dach des Neubaus eine Fotovoltaikanlage erstellt wird. Dagegen spricht sich der Stadtrat aus. Die Anlage wäre nicht wirtschaftlich. Ökologische, architektonische und denkmalpflegerische Überlegungen würden für ein begrüntes Flachdach sprechen.

Der neue Kindergarten soll in den Haldenbüel-Hang eingebettet werden, wodurch Kirche und Schulhaus im Ortsbild besser zur Geltung kommen. Visualisierung: PD

Das Parlament genehmigt den Kredit von 2,15 Millionen Franken schliesslich einstimmig. Die Kosten werden linear innert 25 Jahren abgeschrieben. Auch der Zusatzantrag der Baukommission wird angenommen, mit 18 Ja-Stimmen gegenüber sieben Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen.

Dies nachdem das Parlament darüber diskutiert hat, ob eine Fotovoltaikanlage allenfalls sinnvoller auf dem Dach des nahe gelegenen Schulhauses Haldenbüel wäre. Dies, sind sich die Parlamentsmitglieder einig, sei aber ein anderes Projekt.

Zwei vorberatende Kommissionen eingesetzt

Nach der Diskussion rund um den Kindergarten Haldenbüel geht es zügig voran. Das Parlament setzt einstimmig zwei vorberatende Kommissionen ein. Zum einen für ein Geschäft, das den Walter-Zoo betrifft. Seit dem Jahr 2010 unterstützt die Stadt Gossau den Zoo mit einem jährlichen Beitrag von 150‘000 Franken. Dieses Engagement läuft 2021 aus, soll aber bis zum Jahr 2025 verlängert werden.

Die zweite vorberatende Kommission wird für das erste Modul der Sportwelt Gossau im Areal Buechenwald eingesetzt. Dort sollen neue Sportanlagen entstehen. Dafür beantragt der Stadtrat einen Baukredit von 54,6 Millionen Franken und zusätzlich einen Kredit von 1,4 Millionen Franken für vorgezogene Elemente aus dem zweiten Modul.

Durch das Sportanlagen-Vorhaben wurde das Projekt der Stadtwerke für einen Grundwasser-Wärmeverbund im Gebiet Buechenwald ausgelöst. Den entsprechenden Kreditantrag für 3,6 Millionen Franken hat das Präsidium direkt der parlamentarischen Baukommission überwiesen.

Parlamentarier haben Fragen

Abschliessend führt das Parlament eine Fragestunde durch. In dieser beantworten die Stadträtinnen und Stadträte jeweils vorgängig eingereichte Fragen aus dem Parlament mündlich. Vier Fragen sind für die Septembersitzung eingegangen – unter anderem zum Spielplatz in Arnegg, zum Verkehr auf der Neuchlenstrasse und zu einem niederschwelligen und mobilen Impfangebot in Gossau.

Nach etwas über einer Stunde verabschieden sich dann die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in den Feierabend.