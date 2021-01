Eine Viertelmillion für das Gesangsfestival und ein neuer Parlamentspräsident: Das hat die Gossauer Legislative an der ersten Sitzung in diesem Jahr entschieden

GOssau

50'000 Gäste an zwei Wochenenden: Der Stadtrat will das Gesangsfestival 2022 in Gossau mit 250'000 Franken unterstützen

Nächstes Jahr soll Gossau zum «nationalen Zentrum aller Freunde des Chorgesangs» werden. An seiner nächsten Sitzung entscheidet das Stadtparlament über einen Beitrag in der Höhe von 250'000 Franken für das Schweizer Gesangsfestival 2022 in Gossau. Die Vorbereitungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.