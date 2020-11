Gemeindepolitik 75 Stimmberechtigte finden den Weg zur Wittenbacher Bürgerversammlung Ein Teil der Wittenbacher Stimmbürgerinnen und Stimmbürger hat am Montagabend an der Bürgerversammlung das Budget 2021 genehmigt. Ebenfalls stimmten sie der Entwidmung dreier Liegenschaften der Primarschulgemeinde zu.

75 Wittenbacherinnen und Wittenbacher fanden sich am Montagabend in der Aula des OZ Grünau ein. Perrine Woodtli (30. November 2020)

Das politische Leben stand in diesem Jahr aufgrund der Coronapandemie zeitweise still. Das hat sich inzwischen geändert. Wurden im Frühling alle Bürgerversammlungen in den Gemeinden abgesagt, fand jene in Wittenbach am Montagabend nun statt - mit genügend Abstand und Masken.

Gerade einmal 75 Wittenbacherinnen und Wittenbacher haben sich in der Aula des Oberstufenzentrums Grünau versammelt. Das entspricht 1,3 Prozent aller Stimmberechtigten. Als Gemeindepräsident Oliver Gröble die Zahl der Anwesenden zu Beginn nennt, geht ein hörbares Schmunzeln durch den Raum.

Drei Traktanden

Traktandiert waren an der diesjährigen Bürgerversammlung drei Geschäfte: Die Vorlage der Budgets und des Steuerplans 2021, die Entwidmung mehrerer Liegenschaften der Primarschule sowie die Allgemeine Umfrage.

Die Coronakrise hat auch Auswirkungen auf den Wittenbacher Finanzhaushalt. Für das kommende Jahr rechnet die Gemeinde mit mehr Sozialausgaben und weniger Steuereinnahmen. Das Budget sieht ein Defizit von 1,9 Millionen Franken vor. Nachdem Oliver Gröble detaillierter auf das Budget 2021 eingegangen war, waren die Stimmberechtigten am Zug.

Sie genehmigten die Budgets 2021 des allgemeinen Gemeindehaushalts und der Elektrizitätsversorgung mit einigen Enthaltungen und Gegenstimmen. Ebenfalls stimmten sie dem gleichbleibenden Steuerfuss von 133 Prozent sowie dem Grundsteueransatz von 0,8 Prozent mit einer Gegenstimme und einer Enthaltung zu.

Liegenschaften im Wert von 3,2 Millionen Franken

Weiter beantragte der Gemeinderat die Entwidmung mehrerer Liegenschaften der Primarschulgemeinde. Mit der Inkorporation der Primarschulgemeinde in die politische Gemeinde übernimmt die politische Gemeinde per Anfang 2021 das Verwaltungsvermögen der Primarschulgemeinde und somit die Liegenschaften.

Konkret handelt es sich um das Grundstück 328 an der Dorfstrasse 10 und 12 mit zwei Schulhäusern, einem Schulpavillon, einer Pausenhalle und einem Hauswartraum. Ebenfalls betroffen sind das Grundstück 2027 an der Dorfstrasse 21 (Kindergarten) sowie das Grundstück 987 in Bruggwiesen (ebenfalls Kindergarten).

Die Stimmberechtigten genehmigten die drei Anträge mit drei Enthaltungen. Die drei Liegenschaften im Gesamtwert von rund 3,2 Millionen Franken werden somit ins Finanzvermögen der politischen Gemeinde übertragen.

«Puls» führt zu Diskussionen

Danach ging es in die allgemeine Umfrage. Thema waren unter anderem das Gemeindeentwicklungskonzept, die Grünaustrasse und die Vergabe des «Gemeindepuls» an die Gossauer Cavelti AG. Einige Anwesende machten deutlich, dass sie nicht zufrieden damit sind, dass künftig nicht mehr die Maxsolution GmbH das Gemeindeblatt herausgibt.

Die Maxsolution GmbH gibt seit 2001 den «Puls» heraus. Der Wechsel soll per Mai 2021 erfolgen. Der Inhaber der Maxsolution GmbH, Alexander Fürer, hat Ende September eine Beschwerde beim Verwaltungsgericht eingereicht.

Langjährige Gemeinderäte verabschiedet

Zum Schluss verabschiedete Oliver Gröble noch die beiden Gemeinderäte Bruno Brovelli (SVP) und Christophe Wäspi (FDP). Brovelli scheidet nach 16 Jahren aus dem Gremium aus, Christophe Wäspi nach neun Jahren. Gröble bedankte sich bei beiden für ihren langjährigen Einsatz. Die Anwesenden würdigten sie mit einem lauten Applaus.

Auch Primarschulratspräsident Thomas Meister verabschiedete die beiden Primarschulräte Boris Schedler und Doris Nick. Thomas Meister und Boris Schedler sitzen ab 2021 neu im Gemeinderat.