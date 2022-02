Gemeindefinanzen Jetzt purzelt der Steuerfuss: Die Rechnung der Gemeinde Goldach fällt schon wieder deutlich besser aus als budgetiert Die Gemeinde Goldach ging für 2021 von einem Minus von 2,65 Millionen Franken aus. Tatsächlich resultiert in der Jahresrechnung ein Plus von 3,55 Millionen. Gemeindepräsident Dominik Gemperli erklärt, woher die grosse Differenz kommt und warum der Steuerfuss jetzt sinken soll.

Der Goldacher Gemeindepräsident Dominik Gemperli freut sich über den guten Jahresabschluss. Bild: Ralph Ribi

Dominik Gemperli spricht von einem «erfreulichen Ergebnis», von einem «überraschend guten Ergebnis». Der Goldacher Gemeindepräsident hat am Mittwochmorgen zusammen mit Schulpräsident Rolf Deubelbeiss an einem Mediengespräch die Jahresrechnung 2021 der politischen Gemeinde präsentiert. Budgetiert worden war ein Minus von 2,65 Millionen Franken. Nun resultiert ein Plus von 3,55 Millionen Franken. Die Besserstellung gegenüber dem Budget beträgt damit 6,2 Millionen Franken.

Wieso die grosse Differenz? Der Hauptgrund seien die Steuereinnahmen, die höher als budgetiert ausgefallen seien, sagt Gemperli. Konkret: Die Steuern der natürlichen Personen liegen – inklusive Nachzahlungen aus den Vorjahren – knapp 560'000 Franken über dem Budget. Bei den Steuern der juristischen Personen sieht es noch besser aus: Trotz Kürzung der Gemeindeanteile von 25 Prozent aufgrund der Steuergesetzrevision liegen die Einnahmen hier sogar knapp 1,4 Millionen höher.

Die Verschuldung der Gemeinde sinkt

Auch durch die Grundstückgewinnsteuern wurden 1,2 Millionen Franken mehr eingenommen als gedacht. In diesem Bereich sei im letzten Jahr wahnsinnig viel gelaufen, so Gemperli. Besser als budgetiert sieht es auch bei den Handänderungssteuern aus. Zudem hat die Schule weniger Geld ausgegeben als geplant, wie Schulpräsident Deubelbeiss sagt. Budgetiert wurden Ausgaben in der Höhe von 18,6 Millionen Franken. Die Rechnung weist nun Ausgaben in der Höhe von 18,1 Millionen Franken aus.

Der Ertragsüberschuss von 2021 wird dem Eigenkapital zugewiesen. Damit resultiert nun ein freies Eigenkapital von 17,2 Millionen Franken. Dank der guten Rechnungsabschlüsse der vergangenen Jahre hat die Verschuldung der Gemeinde Goldach abgenommen. Sie beträgt nun noch 3,5 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen im vergangenen Jahr beliefen sich auf 4,8 Millionen Franken. Das Geld wurde unter anderem für die Sanierung des Rathauses und die Zentrumsentwicklung ausgegeben.

Corona wirkt sich nicht auf die Finanzen aus

Schon beim Budget 2020 lag die Gemeinde Goldach deutlich daneben. Vorausgesagt wurde ein Minus von 1,1 Millionen Franken, am Ende gab es ein Plus von 4,1 Millionen. Woran liegt das? Bei den Ausgaben sei die Budgetgenauigkeit sehr hoch, betont Gemperli. Die Erträge hingegen seien sehr schwierig zu budgetieren. «Das bleibt ein Blick in die Glaskugel.» Man richte sich jeweils nach den Annahmen des Kantons, die man anpasse auf die Gegebenheiten in der Gemeinde. Das Budgetieren sei während der Coronakrise noch anspruchsvoller gewesen als sonst schon.

Vor zwei Jahren waren die Unsicherheiten wegen der Coronakrise gross, weil man nicht wusste, wie sie sich auf die Finanzen der Gemeinden auswirken würde. Dazu sagt Gemperli nun: «Die Pandemie haben wir finanziell bisher nicht gespürt». Er sei selber überrascht gewesen, dass die Krise keinen grösseren Effekt auf den Finanzhaushalt hatte. Im vergangenen Jahr habe man beispielsweise für die Sozialhilfe sogar weniger Geld ausgegeben als im Vorjahr.

Der Steuerfuss soll auf 91 Prozent sinken

Auch für das laufende Jahr geht die Gemeinde Goldach wieder von einem Defizit aus. Diesmal in der Höhe von knapp 2 Millionen Franken. Die Nettoinvestitionen betragen 8,9 Millionen. Trotzdem will der Gemeinderat den Steuerfuss senken – und zwar deutlich um sieben Prozentpunkte. Von 98 auf 91 Prozent. «Wir glauben, dass eine solche Steuersenkung vertretbar ist», sagt Gemperli.

Insbesondere bei den Steuern der juristischen Personen hoffe der Gemeinderat auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung des vergangenen Jahres. Er geht von einem Plus von fünf Prozent aus. Wegen der budgetierten Steuerfusssenkung liegt der Steuerertrag bei den laufenden Steuern der natürlichen Personen trotz prognostiziertem Zuwachs von rund 2,6 Prozent indes unter dem Vorjahresergebnis.