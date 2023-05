Gemeindeduell Gossau oder Gaiserwald? Wie die beiden Gemeinden darum kämpfen, den «Donnschtig-Jass» bei sich auszutragen In Gaiserwald und Gossau haben die Ausscheidungsturniere für den «Donnschtig-Jass» stattgefunden. Die Teams sind ausgejasst. In Gossau wurde dabei sogar ein Rekord aufgestellt. Doch es bleibt spannend, denn: Nur eine Gemeinde kann Austragungsort werden.

Alles jasst: 50 Männer, 15 Frauen und 12 Jugendliche haben am Ausscheidungsturnier für den «Donnschtig-Jass» im Fürstenlandsaal Gossau den «Differenzler» gespielt – Rekord. Bild: Rita Bolt

Der Gewinner des Gossauer Ausscheidungsturniers ist Fredi Mosberger mit dem Rekord von 56 Differenzpunkten aus 16 Partien. Sieger des Turniers in Gaiserwald ist Roger Lehmann mit 77 Differenzpunkten. Im Moment hat Gossau demnach den etwas besseren Trumpf in der Hand für die Austragung des «Donnschtig-Jasses» vom 17. August. Aber wer hat am Entscheidungsabend vom 10. August die besseren Karten in der Hand?

Zum grossen Showdown zwischen Gaiserwald und Gossau kommt es in Therwil oder Aesch im Kanton Baselland. Dann werden die Gossauer und Gaiserwalder um den Sieg und somit um die Austragung der letzten Livesendung des Jahres am 17. August spielen. Gewinnt Gaiserwald, wird der «Donnschtig-Jass» auf dem Dorfplatz vor der katholischen Kirche in Engelburg ausgetragen. Gewinnt Gossau, findet die Sendung auf dem Kirchplatz und rund um den Ochsenkreisel in Gossau statt. «Die Chancen stehen auch nach den Ausscheidungsturnieren 50 zu 50», sagt der Gaiserwalder Gemeinde- und OK-Präsident des «Donnschtig-Jasses», Boris Tschirky, lachend.

Bewerber für das Jass-Memory

Mosberger und Lehmann spielen am Telefon. Am Tisch spielen aus Gossau Hansjörg Zurbuchen (69 Punkten Differenz) und Monica Mosberger mit dem bisherigen Frauenrekord von 79 Differenzpunkten. Mit 105 Punkten wird Anja Lehner als beste Jugendliche in den Kanton Baselland reisen. Ersatzjasser ist Toni Allenspach, der mit 82 Punkten Differenz den vierten Rang belegt.

Gaiserwald wird am Jasstisch vertreten von Arnold Tanner (90 Differenzpunkte), Sabrina Eisenring (99 Differenzpunkte) und dem Jugendlichen Remo Brülisauer mit 138 Differenzpunkten. Ersatzjasser ist Sepp Wirth mit 91 Differenzpunkten. Das Ausscheidungsturnier in Gaiserwald hat am 3. März stattgefunden. Beteiligt haben sich 48 Jasserinnen und Jasser. An beiden Orten wurden vier Runden à vier Spiele ausgetragen.

Eine besondere Aufgabe hat die Gossauerin Alexa Moser: Sie spielt das Jass-Memory – sofern der «Donnschtig-Jass» in Gossau ausgetragen wird. Sie habe sich dafür beworben. «Erwartet wird, dass ich neun von neun richtig errate», sagt sie freudig. Und dafür trainiere sie. Sie habe sich extra eine Brille gekauft. Für Gaiserwald wird Samuel Tanner das Jass-Memory spielen.

In Gossau werden noch 260 Helfer gesucht

Gossau ist mit der Planung des «Donnschtig-Jasses» weit fortgeschritten. Wesentlicher Bestandteil ist die Festwirtschaft, die doch einiges leisten muss. Sie steht bereits – auf dem Papier. OK-Mitglied Norbert Thaler zeigt einen Plan. Die St.Gallerstrasse rund um den Ochsenkreisel wird am Mittwochmittag gesperrt. Verteilt auf dem Areal werden fünf Buffets, an denen die Getränke- und Essensbestellung elektronisch abgerufen, zubereitet und ausgeliefert wird. «Es werden zwischen 2000 und 3000 Zuschauende erwartet», weiss Thaler vom Schweizer Fernsehen. In Engelburg sei das Festgelände in etwa gleich organisiert, sagt Tschirky.

In Gossau geht man von 332 Helfenden aus. 72 hätten sich bereits gemeldet, 260 würden noch gesucht. Auf der Gossauer Website des «Donnschtig-Jasses» ist ein Tool aufgeschaltet, in dem alle Schichten aufgelistet sind und sich Interessierte eintragen können. Die Arbeitseinsätze sind genau beschrieben: vom Auf- und Abbauen der Festtische über die Zubereitung der Brote bis zur Toilettenreinigung. Die meisten Helferinnen und Helfer sind in der Festwirtschaft eingeteilt. Der Stundenlohn für alle Arbeiten beträgt sieben Franken. Das Mindestalter für Helfer und Helferinnen im Festwirtschaftsbereich beträgt 16 Jahre.

In Gaiserwald ist die Helfersuche noch nicht gestartet. Mit der Suche werde vermutlich diesen Monat begonnen. Boris Tschirky zweifelt nicht daran, dass die Vereine mithelfen werden. Er gehe davon aus, dass man keinen Stundenlohn ausbezahlen werde, sondern das finanzielle Ergebnis abwarte und den Vereinen einen Geldbetrag zusprechen werde. In einzelnen Bereichen arbeiten die beiden Gemeinden zusammen.

Rekordteilnahme am Ausscheidungsturnier in Gossau

50 Männer, 15 Frauen und 12 Jugendliche haben am Ausscheidungsturnier im Fürstenlandsaal den «Differenzler» gespielt. «Das ist Rekord», sagte der Chef-Schiedsrichter und Turnierleiter Peter Truttmann vom Schweizerischen Differenzler-Jassverband. Er sei jetzt fünf Jahre im Amt, so viele Jassende an einem Ausscheidungsturnier habe er noch nie gezählt.

«Ich kann nicht jassen», sagte Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella in seiner Begrüssung. Beide OK-Präsidenten, Boris Tschirky und Patrik Strässle, können jassen. Auch die 16-jährige Rahel Rutz, die sich für den «Donnschtig-Jass» qualifizieren möchte, hat versucht, gegen die drei Erwachsenen am Tisch möglichst wenige Differenzpunkte zu erspielen. Die Kantischülerin hat erzählt, dass sie zu Hause mit ihren Eltern Jris und Thomas Rutz jeweils jasse und ihr 15-jähriger Bruder Lars hier ebenfalls sein Glück versuche. Wenn sie sich nicht qualifizieren könne, feiere sie oder trage sich bei den Helferinnen ein. Mutter Jris Rutz ist übrigens die Initiantin für die Austragung des «Donnschtig-Jasses» in Gossau.