Gemeinde Gaiserwald wehrt sich nicht gegen die Aufhebung des Gestaltungsplans Kirchwiese Gemeindepräsident Boris Tschirky hätte in einem Einspracheverfahren in den Ausstand treten müssen, sagt das Baudepartement. Die Gemeinde wehrt sich nun nicht mehr gegen diesen Entscheid.

Boris Tschirky hätte nicht über die Einsprachen gegen den Gestaltungsplan Kirchwiesen entscheiden dürfen. (Bild: Claudio Heller, 5. Dezember 2016)

(jw) Die Gemeinde Gaiserwald will nicht gegen den Entscheid des kantonalen Baudepartements in Sachen Gestaltungsplan Kirchwiesen vorgehen. Sie hat ihre Beschwerde «vollumfänglich und unwiderruflich» zurückgezogen. Die Gemeinde hatte die Beschwerde Mitte Januar vorsorglich eingereicht, nachdem das Baudepartement den Gestaltungsplan im Zuge eines Rekursverfahrens aufgehoben hatte.

Gemeindepräsident Boris Tschirky hatte den Plan, der auch ein gemeindeeigenes Grundstück umfasst, mit ausgearbeitet. Danach trat er bei der Beurteilung von Einsprachen nicht in den Ausstand, was er im Nachhinein als Fehler bezeichnete. Mit der Beschwerde wollte die Gemeinde ausloten, in welchem Rahmen die Ausstandspflicht gelte. Nun sei man zum Schluss gekommen, dass ein Weiterzug des Departementsentscheids «nicht opportun» wäre, sagt Tschirky.

Mehr zum Thema: