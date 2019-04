Kreisgericht St.Gallen: Geldstrafe für Supermarkt-Diebe Das Kreisgericht musste sich mit einem Paar befassen, das gescannte Einkäufe kurz vor der Kasse wieder gelöscht und nur einen Früchtequark bezahlt hat.

Eingepackt statt eingekauft: Das paar hat beim Scannen der Lebensmittel geschummelt. (Bild: Coralie Wenger, 3. Oktober 2014)

Beim beschuldigten Ehepaar handelte es sich um einen 24-jährigen kolumbianischen Staatsangehörigen und seine Schweizer Ehefrau. Der Gerichtsverhandlung blieben sie fern, weil sie einige Zeit vorher zusammen mit ihrem Kind zurück nach Kolumbien gereist sind. Das Paar habe nicht die Absicht, in absehbarer Zeit wieder in die Schweiz zu kommen, erklärte der Verteidiger des Mannes. Er beantragte deshalb, die Verhandlung sei in Abwesenheit seines Mandanten durchzuführen.

Der Beschuldigte war angeklagt, weil er mehrmals in Supermärkten Lebensmittel aus den Regalen nahm, sie mit dem Handscanner einscannte und in den Einkaufswagen legte. Kurz vor der Self-Check-out-Kasse löschte er die meisten Waren und bezahlte lediglich einen Früchtequark. Die Deliktsumme beläuft sich laut Anklageschrift auf rund 9000 Franken.

Strafbar machte er sich auch, weil er ein Velo klaute. Mit seinem eigenen Fahrrad kam er an einem Velogeschäft vorbei. Dort sah er ein Mountainbike im Wert von 3599 Franken, das im gefiel. Er tauschte die beiden Räder und fuhr mit dem gestohlenen auf dem Pannenstreifen der A1 Richtung St. Gallen, bis er von der Polizei gestoppt wurde.

Mit geklautem Oldtimer Unfall gebaut

Ein paar Tage später verliess er die psychiatrische Klinik Wil, wo er sich zwischenzeitlich befand, fuhr nach Elgg zu einer Garage, deponierte dort wiederum sein Fahrrad und entwendete einen Oldtimer. Mit dem Auto fuhr er zurück nach Wil und baute einen Unfall mit Sachschaden von 10000 Franken, nachdem das Benzin ausgegangen war. Im Besitz eines Führerausweises war er nicht.

Krankheit verminderte Schuldfähigkeit

Angeklagt war er zudem, weil es zu einem Streit des Ehepaares in der gemeinsamen Wohnung in St. Gallen kam. Die Frau habe provokativ gesagt, sie werde nach Kolumbien zurückkehren und dort mit einem anderen Mann leben, schilderte der Verteidiger die Geschehnisse. Dies brachte den Beschuldigten so in Rage, dass er ihr Faustschläge Fusstritte versetzte und ihr ein Messer an die Wade hielt, bis sie ihm sagte, sie werde bei ihm bleiben.

Der Verteidiger beantragte mehrere Freisprüche für seinen Mandanten. Da er an einer bipolaren affektiven Störung leide und sich in der Klinik in psychiatrischer Behandlung befunden habe, sei er nicht bei allen Straftaten schuldfähig gewesen, erklärte er. Der Mann stelle für die Öffentlichkeit keine Gefahr dar. Einerseits kehre er nicht sobald wieder in die Schweiz zurück, andererseits habe er seine Krankheit im Griff, wenn er entsprechende Medikamente nehme.

Der Einzelrichter am Kreisgericht St. Gallen folgte in grossen Teilen der Argumentation des Verteidigers. Er sprach ihn in einigen Anklagepunkten frei, so unter anderem von den Strassenverkehrsdelikten. Hingegen erhielt der Beschuldigte Schuldsprüche wegen Tätlichkeit, Diebstahl, Nötigung und Haus- friedensbruch. Er wurde zu einer bedingten Geldstrafe von 170 Tagessätzen à 10 Franken mit einer Probezeit von drei Jahren verurteilt. Die Nötigung wiege nicht leicht, auch wenn der Mann von seiner Ehefrau provoziert worden sei, erklärte der Einzelrichter.

Strafbefehl gilt als rechtskräftig

Die Ehefrau hatte ursprünglich gegen einen Strafbefehl Einspruch erhoben. Diesen hatte sie erhalten, weil sie bei einem Einkauf dabei war, bei dem der Beschuldigte die Waren nicht bezahlte. Weil sie nicht vor Gericht erschien, gilt die Einsprache als zurückgezogen. Damit ist die Frau wegen Diebstahls verurteilt und mit einer bedingten Geldstrafe von 10 Tagessätzen à 30 Franken und einer Busse von 500 Franken bestraft worden.