Geldsegen für St.Gallen: Das Vermögen des Vereins für soziale Notfallhilfe geht an die Stadt Das Vermögen des liquidierten Vereins für soziale Notfallhilfe (Sono) geht an die Stadt St.Gallen. Sie ist angehalten, das Geld möglichst im Sinne des ursprünglichen Vereinszwecks zur Förderung der Arbeitsintegration zu verwenden. Es dürfte sich um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln. Daniel Wirth

Das Vereinsvermögen wird die Stadt zweckgebunden für die «Förderung der Arbeitsintegration» einsetzen. (Bild: Michel Canonica)

Das bestätigte Sarah Gerteis, Stabschefin der Direktion Soziales und Sicherheit der Stadt St.Gallen, am Donnerstag gegenüber dem «St.Galler Tagblatt». Weil die Liquidation des Vereins voraussichtlich noch bis Februar nächsten Jahres dauert, ist unklar, wie hoch das Vereinsvermögen sein wird. Es dürfte sich aber um einen zweistelligen Millionenbetrag handeln.

Das Konkursamt des Kantons St.Gallen versteigerte am Dienstag eine repräsentative Jugendstilvilla des Vereins. Die St.Galler Müller Fischer AG bot 8,6 Millionen Franken und erhielt den Zuschlag. Seit 2002 ist der Kanton St.Gallen im Gebäude an der Davidstrasse 25 eingemietet und zahlt seither 300'000 Franken Miete im Jahr. Allein der Erlös der Gant und die Mietzinseinnahmen ergeben eine Summe von rund 13 Millionen Franken.

Mit dem Geld soll eine Stiftung errichtet werden

Das Vereinsvermögen wird die Stadt gemäss Gerteis zweckgebunden für die «Förderung der Arbeitsintegration» einsetzen. Dies erfolgt voraussichtlich durch die Errichtung einer Stiftung. Dass die Stadt das Vermögen des sich in Liquidation befindlichen Vereins bekommt, entschied das Kreisgericht St.Gallen bereits im Sommer 2017.

Der Verein für soziale Notfallhilfe war in den 1930er-Jahren gegründet worden. In der Wirtschaftskrise wurden in verschiedenen Schweizer Städten Schreibstuben für Stellenlose gegründet, so auch in St.Gallen. Diese schlossen sich zur Schweizerischen Adressen- und Werbezentrale (AWZ) zusammen.

Rechtsstreit bis ans Bundesgericht

Anfang der 2000er-Jahre geriet der Verein bei einer geplanten Neuausrichtung in Turbulenzen. Es kam zwischen Vorstandsmitgliedern zu einem Rechtsstreit, der bis ans Bundesgericht gezogen wurde. Schliesslich fehlten dem Verein die Organe. Die Vormundschaftsbehörde der Stadt St.Gallen stellte den Verein 2004 unter Verwaltungsbeistandschaft.

Die Kinder- und Erwachsenenschutzbehörde (Kesb) hob diese Beistandschaft im Sommer 2017 auf und das Kreisgericht St.Gallen entschied kurze Zeit später, der Verein sei vom Konkursamt zu liquidieren.

