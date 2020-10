Gegen die Pläne für die Sommerau Nord in Gossau sind drei Einsprachen eingegangen

«Ich glaube, wir haben die Leute gut informiert»: Jetzt liegen die Pläne für das Bauprojekt in der Sommerau in Gossau auf

Die Aepli Metallbau AG plant in der Sommerau Nord ihren neuen Firmensitz. Die Stadt Gossau ändert die Sonderbauvorschriften in diesem Gebiet, um diese Bauten sowie weitere Ansiedlungen zu ermöglichen. Nun können die Pläne ab Donnerstag eingesehen werden. Roman Aepli, der das Land 2019 gekauft hat, ist der Meinung: «Es ist nun definitiv an der Zeit, auf der Sommerau etwas zu realisieren.»