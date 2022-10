Gegen den Strom Weil der Gemeindepräsident einen guten Riecher hatte: Rorschacherberg hat die günstigsten Strompreise der Ostschweiz Die Rorschacherberger Stromabonnenten bleiben im Unterschied zu anderen Gemeinden von massiven Strompreiserhöhungen verschont. Dies, weil Gemeindepräsident Beat Hirs im Frühjahr 2020 veranlasste, dass der gesamte Strombedarf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 zu den damaligen Tiefstpreisen eingekauft wurde. Neu kostet Strom in der Gemeinde am Tag und in der Nacht gleich viel.

Beat Hirs, der Gemeindepräsident von Rorschacherberg, hat im richtigen Moment Strom gekauft. Bild: Benjamin Manser

Wer in Gaiserwald wohnt, muss nächstes Jahr besonders viel für Strom bezahlen. Die Gemeinde hat 2023 schweizweit mit 58,76 Rappen den höchsten Strompreis pro Kilowattstunde. Davon ist die Gemeinde Rorschacherberg weit entfernt, dort gibt es nur minimale Preissteigerungen beim Strom. Ab 2023 kostet der Strom am Tag und in der Nacht neu gleich viel; die Technischen Betriebe führen den Einheitstarif ein. Der Tarif für Haushaltskunden beträgt dann 19.34 Rappen/KWh (2022: Hochtarif 20.20 Rappen/KWh, Niedertarif 17.51 Rappen/KWh).

Im Gemeindeblatt wird die Bevölkerung darüber aufgeklärt, weshalb es 2023 keine massiven Strompreiserhöhungen gibt: «Im Frühjahr 2020 gerieten die Strompreise europaweit durch tiefe Ölpreise und den Ausbruch der Coronapandemie stark unter Druck. Strom wurde damals an den Strombörsen für weniger als 5 Rappen/KWh angeboten. Der Gemeinderat nutzte diese Gelegenheit und kaufte den gesamten Strombedarf für die Jahre 2022, 2023 und 2024 per Präsidialentscheid zu den damaligen Tiefstpreisen ein.»

Strom für spottbillige 4.7 Rappen eingekauft

Und wie ist es zu diesem Präsidialentscheid gekommen, was hat den Gemeindepräsidenten motiviert, den Stromankauf im Frühjahr 2020 zu forcieren? «Aktuell bieten wir die günstigsten Strompreise in der Ostschweiz. Dahinter steckt eine passende Strategie, Entscheidungswille und etwas Glück», sagt Beat Hirs. Rorschacherberg kaufe Strom langfristig und börsenmässig ein, dazu brauche es präsidiale Kompetenz für einen Entscheid innert einem Zeitfenster von zwei Stunden.

Zumindest 2023 profitieren Stromverbraucher in Rorschachberg vom geschickten Einkauf ihres Gemeindepräsidenten. Bild: Pius Amrein

Gemeinsam mit dem Beratungsunternehmen IBG beobachte er die Preisentwicklung an den Märkten genau, und er sei sich seiner unternehmerischen Verantwortung bewusst, so Beat Hirs. «Wir waren im Jahr 2019 eingedeckt bis 2022 und wussten, dass wir ab 2022 Strom einkaufen müssen. Als im Frühjahr 2020 die Strompreise infolge rekordtiefer Öl- und Gaspreise und Rezessionsängsten infolge Corona auf Tiefstpreise fielen, bat ich die IBG, ein Angebot für den längstmöglichen Eindeckungszeitraum einzuholen.» Die Gemeinde habe damals Strom bis Ende 2024 für 4.7 Rappen eingekauft, klärt der Gemeindepräsident auf und ergänzt:

«Ich war mir sicher, damit einen super Preis erzielt zu haben. Dass die Preise derart massiv und abnormal steigen würden, war damals nicht absehbar.»

Zum Einkaufspreis hinzu kommen die Transportkosten (Netznutzung) und Herkunftsnachweise für Wasserstrom plus Abgaben, was für die Konsumenten einen Strompreis von derzeit etwas über 19 Rappen führt.

Mittelfristig wird Strom auch in Rorschacherberg teurer

Laut Hirs müssen auch die Technischen Betriebe Rorschacherberg voraussichtlich ab 2024 die Strompreise erhöhen. Zu den Gründen sagt er: «Ich gehe davon aus, dass mein Nachfolger im 2023 den Strom für 2025 bis 2026 für mindestens 10 bis 15 Rappen einkaufen muss, weil die Preise künftig relativ hoch bleiben werden. Er könnte dann die billig gekaufte Menge für 2024 einbringen und ab 2024 einen ‹Mischpreis› erzielen, der unter dem Einkaufspreis 2025/2026 liegt, aber höher als 4.7 Rappen sein wird.»

Wenn man europaweit eine Energiewende weg von Öl und Gas in Richtung Strom vornehme, ohne dafür genügend grosse Kraftwerke zu bauen, dann werde der Strom knapp und teuer. Der Zubau mit Fotovoltaikanlagen wird nach Meinung von Beat Hirs zwar zügig vorwärtsgehen. Aber: «Im Winter, wenn die Sonne kaum scheint, kommt von dort nur wenig Strom und genau dann brauchen wir am meisten Strom. Dass Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen, haben etliche Politiker vergessen, dies rächt sich nun brutal über die hohen Strompreise und Mangellagen im Winter. Diese Trends werden für einen weiterhin hohen Strompreis sorgen, kurzfristig stehen besonders im Winter nämlich kaum neue leistungsfähige Stromquellen bereit.»

Preisunterschied von Sommer- und Winterstrom statt Hoch- und Niedertarif

Was bedeutet es finanziell für Privathaushalte, dass ab 2023 nicht mehr zwischen Hoch- oder Niedertarif, unterschieden wird, wird so Stromsparen nicht erschwert? «Wir kaufen Strom zum Einheitspreis ein und geben ihn nun so weiter, die Umstellung scheint problemlos», sagt Beat Hirs und ergänzt: «Durch den wachsenden Anteil an Fotovoltaikstrom wird Strom tagsüber im Sommer durch den Überschuss künftig sehr billig und im Winter dafür sehr teuer sein. Ich erwarte künftig eher einen zunehmenden Preisunterschied von Sommer- und Winterstrom, der letztlich auch bei den Kunden ankommen wird.»

Auch die Gemeinde Rorschacherberg propagiert Fotovoltaikanlagen, dies erhöht aber die Kosten für die Netznutzung für alle jene, die keine Solaranlagen haben, wie kann dieser «Teufelskreis» gebrochen werden? Laut Beat Hirs ist diese Ungerechtigkeit auf Bundesstufe politisch so gewollt, um Fotovoltaikanlagen «um jeden Preis» zu fördern.

«Gleichzeitig müssen wir unsere Netze ausbauen, um den zusätzlichen Strom zu transportieren. Das belastet diesen ‹Teufelskreis› zusätzlich.»

Rorschacherberg müsse in den nächsten Jahren rund 8 Millionen Franken investieren, um sein Stromnetz zu verstärken. Für die Finanzierung der Netze, also die Netznutzung, brauche es zwingend angepasste Regeln. Da Strom künftig teurer werde, würden sich FV-Anlagen auch ohne Quersubventionen und Markteingriffe rechnen. «Ich gehe deshalb davon aus, dass das in den nächsten Jahren auf Bundesstufe korrigiert wird und dieser Anreiz für FV-Anlagen nicht mehr nötig ist.»