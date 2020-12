Gossau Fussgängerstreifen an der Flawilerstrasse gefordert: «Diese Querung kann man Primarschülern nicht zumuten» Sechs Gossauer Stadtparlamentarier fordern einen Fussgängerstreifen an der Flawilerstrasse auf Höhe des Freihofs. Es komme immer wieder zu gefährlichen Strassenquerungen.

Das Restaurant Freihof in Gossau an der Flawilerstrasse. Samuel Schalch

Die Flawilerstrasse in Gossau ist hochfrequentiert. Knapp 10000 Fahrzeuge passieren die Strasse täglich, die an verschiedenen Stellen von Fussgängerinnen und Fussgängern überquert werden muss. Wie sechs Gossauer Stadtparlamentarier feststellen, ist eine Strassenquerung insbesondere auf Höhe des Freihofs nicht ungefährlich.

Markus Bernhardsgrütter und Florin Scherrer von der CVP, Matthias Ebneter von der Flig sowie Thomas Jung, Alois Künzle und Thomas Künzle von der SVP haben deshalb eine Interpellation eingereicht, in der sie einen Fussgängerstreifen auf Höhe des Freihofs fordern. Mit dem Stadtentwicklungskonzept aus dem Jahr 2016 habe die Stadt ein behördenverbindliches Planungsinstrument zur Hand, um eine nachhaltige Verkehrskultur sowie den Fuss- und Veloverkehr zu fördern, schreiben sie. Es sei besonders wichtig, dass die Strasseninfrastruktur für schwächere Verkehrsteilnehmer attraktiv sei.

Klare Fussgängerführung wird vermisst

An der Flawilerstrasse orten die sechs Interpellanten ein Manko. Das nördliche Trottoir bestehe lediglich zwischen dem Moosburgweg und der Bahnlinie. Aus diesem Grund müssten sämtliche Fussgängerinnen und Fussgänger in diesem Bereich die Flawilerstrasse überqueren – darunter zahlreiche Schulkinder, die das Primarschulhaus Büel besuchen. Dabei kommt es, wie die Interpellanten schreiben, immer wieder zu gefährlichen Strassenquerungen. Sie vermissen eine klare Fussgängerführung. Das habe zur Folge, dass auch Autofahrer auf diesem Streckenabschnitt immer wieder mit Überraschungen zu rechnen hätten.

Die unsichere Querungsstelle ist Teil eines Schulwegs. Für die Interpellanten ist klar: Insbesondere Primarschülerinnen und -schülern könne man die Querung einer Kantonsstrasse mit einem täglichen Verkehrsaufkommen von fast 10000 Fahrzeugen ohne sichere Querungsmöglichkeit nicht zumuten. Aus diesem Grund brauche es einen Fussgängerstreifen auf der Höhe des Freihofs. Auch die Mehrheit der Interessengemeinschaft Niederdorf wünsche sich einen solchen.

Das Ziel ist ein sicherer Schulweg

Ihrer Ansicht nach kann die Situation mit einer sicheren und attraktiven Querung für den Fussverkehr in Zukunft wesentlich verbessert werden. Den Schulkindern werde damit ein sicherer Schulweg ermöglicht. Für diese sei es zudem wichtig, dass sie das Überqueren der Strasse korrekt lernen könnten.

Die sechs Parlamentarier stellen dem Stadtrat in diesem Zusammenhang drei Fragen. Sie wollen von ihm wissen, was die Stadt Gossau unternimmt, um an der Flawilerstrasse eine sichere Fussgängerquerung mit Fussgängerstreifen zu erwirken und damit einen sicheren Schulweg für Primarschüler zu erreichen.

Weiter fragen sie nach, ob der Stadtrat bereit sei, den Fussgängerstreifen wieder erstellen zu lassen. Und als drittes erkundigen sie sich, ob er gewillt sei, eine Ortsbegehung mit den Interpellanten und den zuständigen kantonalen Vertretern zu organisieren. Eine solche würden sie sich wünschen.