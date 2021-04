INTERVIEW 2000 Holzklötzchen mit fast 10'000 Nägeln: Eine Installation für die Schweizer Coronatoten in St.Gallen Pfarrerin Birke Müller hat ein sogenanntes Nagel-Erinnerungsprojekt gestartet, als Andenken an die 9948 Coronatoten in der Schweiz. Das Endresultat wird am Sonntag, 25. April, erstmals ausgestellt – neben einem Gedenkgottesdienst in der Heiligkreuzkirche.

Die Holzklötzchen stehen in der reformierten Kirche Heiligkreuz zur Schau. Bild: PD

Corona bedeutet für viele, allein sterben zu müssen – auf einer Intensivstation, ohne Besuch. Um diese «verschwiegenen Toten» zu ehren, startete Pfarrerin Birke Müller ein sogenanntes Nagel-Erinnerungsprojekt. Daran haben in den vergangenen Wochen Menschen aus der Region mitgewirkt. Das Endresultat wird am Sonntag, 25. April, erstmals in der reformierten Kirche Heiligkreuz in St.Gallen ausgestellt. Zudem werden die Nägel, die für jeden mit Corona verstorbenen Menschen stehen sowie die daraus entstandene Installation beim Gedenkgottesdienst dieses Wochenendes Thema sein.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Nagel-Erinnerungsprojekt zu gestalten?



Pfarrerin Birke Müller von der Heiligkreuzkirche. Bild: Ralph Ribi

Birke Müller: Ich habe im Internet gesehen, dass ein Jugenddiakon aus Deutschland, Marios Pergialis, die Idee hatte, für jeden Coronatoten einen Nagel in ein Holzklötzchen zu hämmern, und fand das passend. Es ist, meiner Meinung nach, eine gute Möglichkeit, etwas für die «verschwiegenen Toten» zu tun, ihnen Aufmerksamkeit zu schenken, sie als Gesellschaft nicht zu vergessen.



Wie haben Sie das Projekt umgesetzt?



Wir schlugen in kleine Holzklötzchen Nägel in fünf unterschiedlichen Längen ein, die an die fünf Wundmale Christi erinnern – und damit an sein Leid und seinen Schmerz. Das Kreuz, ein Ort grossen Schmerzes, ist zugleich ein Symbol dafür, dass Gott diesem seine Liebe entgegensetzt. Und uns die Hoffnung schenkt «Gott geht dir voran», wie es schon im Alten Testament steht. Unsere Coronatoten sind getragen von Gottes allumfassender Liebe in einem Sein, das mit dem Verlassen unserer Welt beginnt.



Wie haben Sie das Projekt organisiert?



Das Projekt wurde im Kirchenvorstand vorgestellt und die Tablater Kolleginnen und Kollegen wurden einbezogen. Danach gewannen wir im Quartier Peter Oberholzer vom katholischen Gemeindeteil dazu. Und Mesmerinnen und Mesmer. Es folgten Absprachen und Abklärungen. Dabei ging’s vor allem darum, wo wir Holzklötzchen und Nägel in dieser grossen Menge herbekommen und anschliessend lagern könnten. Zudem organisierten wir Werbung. Insgesamt war es wohl ein Arbeitsaufwand von fünf Tagen.



Wer war alles involviert?



Mitgemacht haben Kinder, die Konfirmandinnen und Konfirmanden des Tablats und einzelne Erwachsene. Einige von ihnen haben wirklich viele Klötzchen mit Nägeln versehen. Andere haben nach dem Gottesdienst einfach ein paar Nägel eingeschlagen.



Was haben Sie sich von dem Projekt erhofft?



Ich wollte damit ein Angebot für Menschen schaffen, die um einen Angehörigen trauern, der an Covid verstorben ist. Dieses Thema, das mich immer wieder beschäftigt hat, in eine Handlung zu übersetzen, aktiv zu werden – in einer Zeit, wo vieles nicht möglich ist und immer wieder nur bei einem selbst bleibt.



Birke Müller ist dankbar, dass das Projekt so gut zu Stande gekommen ist. Bild: PD

Sind Sie mit dem Endergebnis zufrieden?



Das Nageln sei sehr meditativ gewesen, so die Pfarrerin. Bild: PD

Ich hatte mir vorgestellt, dass sich vielleicht noch mehr Menschen von der Idee ansprechen lassen. An manchen Kirchenstandorten hat das Projekt fast keine Resonanz gefunden, an anderen Standorten wiederum schon. Ich persönlich fand das Nageln sehr meditativ, Ruhe und Raum gebend fürs Nachdenken. Ich hätte mir gewünscht, persönlich noch mehr Zeit für Nägel einschlagen zu haben.



Aber am Ende sind dennoch fast 2000 Holzklötzchen mit fast 10'000 Nägeln zusammengekommen. Für jeden der 9948 Coronatoten ein Nagel. Dafür bin ich dankbar.